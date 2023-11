Una settimana di spettacoli al "Santomato Live". Stasera Pianeta Zero e domani torna Andrea Brunini

Un nuovo fine settimana tra tributi, cantautorato ed esibizione live di grande livello. Bentornati negli spazi del circolo Arci di Santomato con il Santomato Live, serie di appuntamenti musicali ideati dalla direzione artistica di Tony De Angelis che ogni settimana richiamano nel pistoiese pubblico da ogni parte della Toscana, certi di poter godere di uno spettacolo di qualità. Dopo la serata dedicata alle band emergenti di ieri, si continua con un live ‘cover’ assieme ai Pianeta Zero, band tributo di Renato Zero che sarà ospite questa sera proponendo i grandi successi dell’artista in uno spettacolo ‘totale’ che propone sì (e soprattutto musica) ma anche mix di suoni, luci, cambi di scena ad allestire uno show a tutti gli effetti. Dopo aver aperto tutti i concerti della Bandabardò è arrivato il momento di una serata tutta sua: sabato sera sarà Andrea Brunini a condurre il live a Santomato quale tappa del tour ‘Altamente infiammabile’. In apertura Marcolotto.exe con special guest Gheri e Marco e Sara. Domenica infine l’arena al coperto del Santomato Live è stata scelta quale sede del raduno del Bandabardò Fan Club in occasione di un anniversario speciale, quello dei trent’anni in musica e poesia. La formula che vince e convince è la stessa: cena a buffet a partire dalle 20 e live in musica dalle 22 circa. Prenotazioni: 0573-760747, 333-4657051 o 345-6168318. La settimana prossima altri grandi live in programma: la partenza è giovedì con una nuova tappa del Cbe-Contest Band Emergenti (Julia Station, Magnitudo 18, Depth Vibration, Le peggio paranoie, I Mondo 17), venerdì 17 con i New Trolls e sabato tribute band di Tina Turner. Info: www.santomatolive.it.

linda meoni