Una scuola tutta nuova e moderna. Il coro dei bimbi saluta la "Nesi"

Ieri pomeriggio è stata inaugurata la nuova scuola primaria di Stazione che è stata intitolata al linguista originario di Tobbiana Lorenzo Nesi. Un bel coro degli alunni ha dato il via alla cerimonia a cui sono intervenuti il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, l’assessore regionale con delega all’istruzione Alessandra Nardini e il presidente della Fondazione Caript Luca Gori. Presenti anche i consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai e il comandante dei Carabinieri di Montale Massimiliano Moncini.

"E’ stata una lunga storia, ma ora ci siamo" ha detto il sindaco Ferdinando Betti ricostruendo il travagliato percorso che ha portato alla nuova scuola a partire dalla bufera di vento del 2015 che aveva scoperchiato e reso inagibile il vecchio edificio. Allora la giunta Betti decise di trasferire gli alunni nella media di Montale e di impegnarsi per fare una nuova scuola. I lavori, affidati alla ditta piemontese Bresciani, sono iniziati nel 2019. Il costo di due milioni e mezzo è stato coperto con un contributo ministeriale di due milioni, ottenuto grazie alla Regione Toscana e a un determinante contributo di 300mila euro della Fondazione Caript.

"E’ per me un momento particolarmente emozionante – ha detto il sindaco – atteso da tanto, ho già chiesto scusa alle famiglie, ai docenti e alla comunità per i tempi che ci auguravamo fossero più brevi, ma ora abbiamo una scuola col massimo di efficientamento energetico e spazi a misura di bambino, dunque siamo molto soddisfatti per tutta la comunità di Stazione". Il sindaco ha annunciato che negli spazi antistanti sarà realizzato un parco pubblico nell’ambito del progetto comunale Montale Evergreen.

"I bambini mi hanno messo di buon umore – ha detto il prefetto Messina - l’amministrazione comunale ha dato a questa frazione la speranza e uno sguardo al futuro offrendo possibilità ai bambini di studiare in un ambiente bellissimo". "Con il nostro contributo – ha detto Luca Gori – abbiamo fatto ciò che dovevamo, siamo da sempre vicini alle iniziative per la formazione e alle scuole e in particolare a questo territorio che è stato colpito dall’alluvione". La Fondazione ha infatti aiutato le famiglie alluvionate con 75mila euro e poi ha finanziato la sistemazione del parcheggio e del giardino di via Alfieri.

"Grazie al Comune di Montale – ha detto l’assessore Nardini – per aver tenacemente deciso di portare avanti al costruzione di questa scuola. A volte si guarda solo alle buche nelle strade trascurando questi fondamentali investimenti". Il preside del comprensivo Mauro Guarducci ha ringraziato il sindaco per "la scelta coraggiosa del 2015". Lo storico Andrea Bolognesi ha illustrato la figura e l’opera del linguista Lorenzo Nesi dopo la scopertura della targa.

Giacomo Bini