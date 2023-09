Una sala per i cimeli sportividella Ferrucci Libertas. La Storia nel Museo Smi

La Società di Ginnastica Ferrucci Libertas di Pistoia, domenica 17 Settembre, alle ore 10.30, inaugura la "Sala Francesco Ferrucci Libertas" con l’intera collezione dei cimeli sportivi, al Museo e rifugi della Smi per i suoi 150 anni di storia. La nascita del sodalizio risale al 1873, quando il maestro Egisto Gori, attivo nell’insegnamento della scherma e della ginnastica dei primissimi anni dell’unità d’Italia, fonda la Società. Nel 1896 Terzilio Bizzarri, allievo di Egisto Gori, lascia la Ferrucci per fondare un nuovo sodalizio, appunto la "Libertas". La neonata società arriva così in poco tempo a competere alla pari della "Ferrucci", tanto che entrambe le squadre sono invitate a rappresentare la città ai vari concorsi ginnici nazionali e internazionali. "La scelta del Museo della Smi – racconta Gianluca Iori, direttore del museo – ricade nel suo ampliamento, che ripercorre attraverso le sale tematiche la Storia d’Italia dei personaggi che determinarono i moti risorgimentali, la nascita della Smi, le Opere assistenziali e lo Sport". Non tutti sanno che la Famiglia Orlando, in particolare Giuseppe e Luigi, presenti a Gavinana in occasione del raduno Nazionale Mazziniano del 10 Ottobre 1847, finanziarono molti anni dopo la fusione del Cavallo equestre di Francesco Ferrucci ancora oggi presente nella piazza di Gavinana, e dedicò le Società Sportive dei propri stabilimenti di Livorno, Pistoia, Campo Tizzoro, Fornaci di Barga a Francesco Ferrucci. E fu Paolo Orlando, amministratore della San Giorgio Breda, che si prodigò per sostenere economicamente la società Sportiva Ferrucci, alle Moderne Olimpiadi di Atene.

Andrea Nannini