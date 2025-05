Bottegone smart city. Proseguono le opere

Dopo l’assegnazione alla ditta che si dovrà incaricare dei lavori per la costruzione della nuova palestra accanto a quella già esistente (eretta nei primi anni Duemila), l’obiettivo è di vedere gli operai al lavoro già ad inizio del prossimo mese per dare gambe ad un altro tassello importante del progetto "Bottegone Smart City" da diciotto milioni di euro che, oramai da un decennio, tiene banco in quella che è la frazione più popolosa del territorio comunale.

Prosegue, pertanto, a grandi falcate il restyling di tutta Bottegone che si sta traducendo in nuova viabilità, infrastrutture, ammodernamento delle scuole e spazi per la socializzazione e l’associazionismo. Come detto, il prossimo passaggio importante è quello della costruzione della nuova palestra, il cui costo col passare del tempo è salito a 3 milioni e mezzo di euro (grazie all’ultimo sforzo per inserirci anche gli spogliatoi, cosa che inizialmente non era prevista), da 120 posti: l’obiettivo è realizzarla nel giro di un anno al massimo, in modo che sia pronta per la stagione sportiva 2026/27.

Nel frattempo, poi, sono già stati rifatti alcuni spazi pubblici come via D’Angela e la piazza del Mercato, il giardino retrostante la parrocchia di San Michele Arcangelo e la scuola dell’infanzia "Aquilone" che, invece, è in avanzato stato di realizzazione. Altri giardini dovranno essere consegnati alla collettività, con l’auspicio che non ci si dimentichi della gestione e della manutenzione di quelli già esistenti, oltre ad una parte di risorse che andrà spesa per il restyling di via Fiorentina.

Qui, infatti, dovranno essere realizzati nuovi percorsi pedonali e ciclabili, una maggior sicurezza per le fermate degli autobus e barriere spartitraffico per rendere questo asset viario più sostenibile, considerando che è una delle strade col maggior volume di passaggi della provincia. Il tutto in attesa che si possa finalmente realizzare anche il nuovo casello autostradale di Pistoia Est a Badia a Pacciana che dovrà andare ad alleggerire, e di molto, proprio la stessa via Fiorentina. Ma, se tutto andrà per il verso giusto, per quello ci sarà da aspettare qualche anno.