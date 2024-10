Una passeggiata per grandi e piccini alla scoporta di nuovi sport

Dopo il successo delle precedenti edizioni, domani, domenica 20 ottobre, l’associazione Amo Pistoia Ets organizza il quarto appuntamento con Cammingiochiamo. L’itinerario, che avrà il suo punto di ritrovo e partenza in piazza Oplà, prevede la suddivisione dei partecipanti in quattro gruppi, con particolare attenzione ai più piccoli. Bambini e bambine, guidati da istruttori esperti, potranno cimentarsi nella scoperta di nuovi sport, come tiro con l’arco, atletica e tennis.In piazza Oplà, in attesa della partenza, i più grandi potranno invece curiosare tra storiche Fiat 500, Harley Davidson, Vespe e Lambrette.

"Siamo molto soddisfatti del successo di questo evento, che è sottolineato dalla cifra molto importante che le sponsorizzazioni hanno raggiunto, oltre i 10.000 euro", commenta Paolo Romoli, presidente dell’associazione Amo Pistoia Ets. "Questo ci permetterà di portare avanti i due progetti che avevamo, un gioco inclusivo per bambini da collocare in un parco cittadino e la creazione di un’area cani adiacente".

Anche l’assessore alle tradizioni e manifestazioni jacopee Alessandro Sabella esprime la sua soddisfazione: "Siamo felici quest’anno di presentare un’edizione diversa, dedicata al mondo degli sport minori, per far conoscere queste discipline a quanti più ragazzi possibile".

L’iniziativa giunta al suo quarto anno si conferma un evento per tutta la famiglia, dove cammino e sport si fondono, in un’esperienza che che coinvolge aduldi, ragazzi e bambini, all’insegna della solidarietà, della attività sportiva e del benessere.

L’appuntamento è dunque per domani in piazza Oplà, a partire dalle 10, con le iscrizioni aperte dalle9. Chi desidera evitare le code può iscriversi già nel pomeriggio di oggi, dalle 15 alle 18, presso l’area giochi di Monteoliveto e nel giardino del Parco della Rana.

Alessio Fattori