Una panchina viola per aiutare le persone colpite da fibromialgia

Una panchina viola, come viola è il colore simbolo della fibromialgia, sarà inaugurata domattina, mercoledì 17 maggio, alle 11.30 in piazza della Vittoria, a Quarrata. L’amministrazione comunale quarratina infatti ha deciso di aderire e sostenere l’iniziativa del Comitato Fibromialgici Uniti (Cfu) "Facciamo luce sulla Fibromialgia". Già il 12 maggio scorso, giornata mondiale della fibromialgia, a Quarrata il palazzo comunale come anche in molte altre città era stato illuminato di viola, per sensibilizzare la comunità su questa malattia. "In Italia sono almeno 3 milioni i malati che soffrono di questa patologia di tipo autoimmune, insidiosa perché dal decorso subdolo – ha spiegato Michela Peritoni, referente dell’associazione per la provincia di Pistoia – proprio perché difficilmente diagnosticabile. La fibromialgia attualmente non è ancora stata inserita nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), e quindi non viene riconosciuta come patologia cronica invalidante. "Questa soprattutto è la nostra battaglia – prosegue Peritoni – perché le istituzioni si accorgano di noi e la fibromialgia venga inclusa nei Lea, in modo che si possano avere delle agevolazioni e le cure non siano più totalmente a carico del malato come accade adesso". Tra le varie iniziative dell’associazione per divulgare queste problematiche ci sono gli incontri nelle scuole, e soprattutto la raccolta di firme della petizione popolare a sostegno della proposta di legge per il riconoscimento della malattia. "Anche il Comune di Quarrata, come già quello di Pistoia, ha aderito nel sostenere questa raccolta di firme – ha sottolineato Michela Peritone – a breve verrà comunicato dove i cittadini potranno recarsi, per aderire volontariamente alla petizione". All’inaugurazione della panchina viola saranno presenti anche il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e la presidente Barbara Suzzi del Comitato Fibromialgici nazionale.

Daniela Gori