Una panchina rossa contro la violenza

Una panchina rossa, per mantenere alta l’attenzione e continuare a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. E’ stata donata nei giorni scorsi dal Lions Club di Serravalle Pistoiese e sarà inaugurata domenica prossima, 23 febbraio, alle ore 17 a Masotti dal sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, in via Provinciale Lucchese, nelle vicinanze del ristorante "Zerottant1". L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Anna Maria Marino, tramite Jacqueline Monica Magi ed Erika Bellari. Alla inaugurazione seguiranno due eventi di beneficenza: alle 18 inizierà infatti la "gara di cucina" alla quale potrà partecipare ogni cittadino interessato a fronte di un contributo minimo di 5 euro. E alle 20.30 sarà la volta del "Giro pizza con karaoke", partendo da un’offerta di 15 euro.

Il ricavato della serata servirà a finanziare i progetti dell’associazione che da anni opera a favore delle donne vittime di violenza, agendo da un lato sull’ascolto e dall’altro sulla sensibilizzazione.