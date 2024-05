Una nuova sede per Banca Alta Toscana. "Stiamo al passo con i tempi"

Inaugurata ieri l’agenzia di Bottegone di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Completamente rinnovato l’immobile di circa 200 metri quadrati sulla via Statale, che in passato ospitava un’altra banca, nella nuova sede, che sostituisce quella di via Doria, i clienti potranno usufruire dei servizi tradizionali e di consulenze personalizzate e specialistiche. "Di questi tempi è più facile che le banche chiudano le agenzie, invece noi abbiamo scelto di essere sempre presenti per una comunità importante come quella del Bottegone dove abbiamo tanti soci e clienti – ha osservato il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci - ciò testimonia il nostro impegno di banca del territorio, al servizio delle comunità locali". Ambienti luminosi per la luce naturale, illuminazione a led, un occhio di riguardo alla riduzione dei consumi energetici con l’installazione di un impianto di climatizzazione a basso impatto. "Innovazione nel solco della tradizione significa stare al passo con i tempi. – ha affermato il direttore generale Tiziano Caporali - Aver predisposto ambienti confortevoli è un segno d’affetto da parte della banca, verso coloro che vivono qui e verso coloro che lavorano per noi. Per noi è importante offrire il supporto anche umano alla clientela con particolare attenzione alla relazione".

Un concetto ribadito da Roberto Frosini direttore generale della federazione toscana delle Bcc: "Pur offrendo tutti i servizi moderni come l’home banking – ha sottolineato Frosini - riteniamo imprescindibile il rapporto diretto con i soci e clienti per consigli e consulenze". Al taglio del nastro, seguito dalla benedizione dei locali impartita da don Baronti, era presente anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. "Grazie per questa operazione a favore di clienti e soci e anche per chi ci lavora – ha commentato Tomasi – questa è la dimostrazione di essere davvero una banca del territorio".

Daniela Gori