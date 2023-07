Una mostra sulla violenza contro le donne

La Conferenza delle Donne Dem Pistoia allestisce l’esposizione "Com’eri vestita?" da domani fino a sabato, all’interno della festa dell’unità di Torbecchia, in collaborazione con Amnesty International Lucca e Arci Pistoia. La mostra, promossa da Amnesty International Italia e Libere Sinergie, racconta la violenza di genere attraverso i vestiti che indossavano le donne quando hanno subito violenza, inducendoci a riflettere sulla vittimizzazione secondaria che spesso subiscono le donne reduci da queste esperienze. L’inaugurazione è fissata domani alle 18.30 presso il Circolo Arci di Torbecchia in via Sciabolino 60 a Pistoia, con gli interventi di Arci Pistoia, Donne Dem Pistoia e Amnesty International.