Una maratona musicale dai Lovesick ai Tree Gees. Si apre la settimana dei contest al Santomato Live

È una maratona improntata alla qualità quella che contrassegna il quindicesimo anno del Santomato Live, grazie alla direzione artistica di Tony De Angelis che ha scelto di inserire nella proposta tutti i generi musicali per poter accontentare un pubblico sempre più vario e più vasto. La settimana nello spazio musicale del circolo Arci di via Montalese 25/A si apre domani con la sesta serata del contest targato Santomato Live, ovvero la dodicesima edizione del Cbe-Campionato Band Emergenti, con un apice che si toccherà in particolare nella serata di domani 21 febbraio quando sul palco della rassegna saliranno i fortissimi Lovesick. Una band tutta italiana composta da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi, due multistrumentisti le cui influenze sono profondamente radicate nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni ‘40 e ‘50; al duo si unisce Alessandro Cosentino al violino e batteria. Di ultima uscita è il loro sesto album dal titolo "Remember my name" prodotto e mixato da Fabrizio Fab Grossi. Ad oggi Lovesick hanno venduto indipendentemente più di diciannovemila copie dei loro album in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Chiude la settimana la serata di sabato 22 febbraio con il tributo ai fratelli Gibb, con i Tree Gees, unico tributo italiano ai Bee Gees, che proporranno uno spettacolo dedicato ai maggiori successi della band. Tra le anticipazioni per la settimana che verrà, sabato 1° marzo tornerà la Treves Blues Band capitanata dal ‘Puma’ Fabio Treves con ospite Blu Lou Marini, il sax dei mitici The Blues Brothers. Per info e prenotazioni, che sia per la formula cena più concerto o solo concertochiamare lo 0573.760747 o il 333.4657051 o il 338.1301004.