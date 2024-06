Una lotteria di beneficenza. I ragazzi del Lorenzini campioni

Che fine ha fatto la voglia di studiare? Chi l’ha vista? E’ la simpatica inchiesta che hanno simulato gli studenti della classe 5 A scientifico del liceo Lorenzini, travestendosi da "investigatori" in stile 007 e da "voglia di studiare". Uno dei tanti temi lanciati nel corso della settimana dalle classi terminali degli indirizzi scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane. Negli ultimi sette giorni, nelle classi, nei corridoi e in cortile si è visto di tutto: dai puffi alla massoneria, dagli hippy ai gonfiabili. Tutto nella tradizione delle maschere consolidata ormai dalle scuole superiori italiane in vista dell’esame di Stato. Al Lorenzini non sono mancate in questi ultimi giorni pregevoli iniziative solidali, sostenute dalla preside Annalisa Fattori, dalla vice preside Giovanna Michelotti e dagli insegnanti. I rappresentanti di istituto Giaele Sarti, Irene Prifti, Lorenzo Nannini e Tommaso Maltagliati hanno lavorato per mesi, con i compagni volontari di diverse classi, all’organizzazione di una lotteria benefica a favore della Fondazione Veronesi (per la ricerca oncologica pediatrica) e dell’associazione La Gometa. L’estrazione è avvenuta durante la festa di istituto avvenuta venerdì pomeriggio nella sede di palazzo Piacentini. "Ringraziamo la dirigente - dicono gli alunni - gli insegnanti, i compagni che hanno acquistato i biglietti e gli esercenti della Valdinievole che hanno generosamente donato regali bellissimi e di valore". Questi i principali sponsor: Milano Store, L’Isola che non c’è, Carlotta e i suoi dolci, Elleffe, Lola, Cartoleria Al 13, Genesi, Cartoleria Vezzani, Ari-bi, Sporting Club Montecatini, Bar Bull, Panacea, Cartoleria Sberla, Uashmama, Panteraie, Farmacia Le Terme, Planet-0, Capitan Piadina, Bar Centrale, Messer Pompeo.