Una lezione per i manager. Big Academy alla Dynamo

Quarantacinque manager a lezione dai grandi dirigenti di alcune delle più importanti aziende internazionali. Partirà questo pomeriggio dal Campus Dynamo Academy di Limestre la quinta edizione di Big Academy, il percorso di alta formazione manageriale, primo nel suo genere in Italia, che attraverso il coinvolgimento delle grandi aziende del territorio toscano e italiano, permette a giovani manager di ampliare e perfezionare le proprie competenze professionali per affrontare al meglio le sfide del futuro. La novità di questo anno accademico è l’istituzione di due learning hub: oltre al consueto baricentro fiorentino, si aggiunge una vera e propria classe a Vibo Valentia, in Calabria. Dopo l’esperienza positiva dell’anno passato infatti, nel 2025 il learning hub calabrese prevederà una didattica erogata in loco da docenti dell’Università della Calabria e top manager di realtà aziendali locali. Questa estensione progettuale risponde alla necessità, sempre più presente in diversi territori, di valorizzare e fare crescere le proprie eccellenze produttive e manifatturiere.

AnNa