Una giornata per comprare i regali e tante occasioni. Dallo Stadio a Candeglia, e dall’8 alla Misericordia

Il mercato di Natale per tutto il giorno in zona Stadio Melani. L’appuntamento è per oggi, dalla mattina fino alla sera, con prodotti di casalinghi, abbigliamento e tante occasioni e idee regalo per le festività. Intanto, oggi prosegue a Candeglia il mercatino di Natale, con bomboloni e dolci per tutti. E sarà Babbo Natale in persona che, dalle 16, farà visita con gli elfi per giocare e raccogliere i desideri dei bambini; alle 17 seguirà il concerto del coro dell’associazione To Groove di Pistoia ‘Mani Bianche’ diretto da Maria Cristina Coppini. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 16 e 17 dicembre. E ci sarà ancora possibilità di acquisti per Natale, nel mercatino della solidarietà che la Misericordia di Pistoia organizza ogni anno grazie alle donazioni di articoli fatti da Conad Nord Ovest. La cooperativa pistoiese ogni anno dona alla Misericordia di Pistoia oggetti di vario genere, dal casalingo a giocattoli, bigiotteria e articoli per la casa, una vasta scelta di idee regalo che contribuiranno all’acquisto di mezzi utili per il trasporto di persone diversamente abili.

Il mercatino sarà aperto da venerdì 8 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nel parco di Via Bonellina sarà possibile visitare anche il presepe che l’artista Nevio di Marco ha preparato e l’albero di natale fornito e addobbato da Romiti Pietro & Figli.

Un nuovo modo di avvicinarsi alla Misericordia che ogni giorno effettua circa 180 servizi all’interno del territorio pistoiese portando avanti assistenza di base, trasporto persone diversamente abili oltre ai servizi di emergenza, tutto grazie a persone che ogni giorno dedicato gratuitamente il proprio tempo libero agli altri; un bel modo di festeggiare il natale.