Una giornata dedicata tutta ai cani

Domenica 25 febbraio primo "Dogday" ad Agliana. Il parco Pertini accoglierà i fedeli amici dell’uomo e i loro accompagnatori, per una bella iniziativa che il Comune ha organizzato con il Rifugio del cane di Pistoia-Enpa. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9.30 alle 14 al parco Pertini, ma saranno interessate anche alcune strade e il parco di Carabattole. Protagonisti saranno loro: i cani. "Cani di famiglia che potranno intervenire con i loro umani di riferimento – spiegano dal Comune – e cani meno fortunati che una famiglia per ora non ce l’hanno".

Sarà presente un’educatrice cinofila per proporre facili attività di gioco e apprendimento legate al binomio cane-umano, per chi vorrà cogliere questa opportunità. Ci sarà anche l’animatrice per bambini "Puntina" che intratterrà i più piccoli con bolle di sapone giganti, giochi di prestigio e truccabimbi. Non mancherà un mercatino. Alle 9.30 inizierà la "Passeggiata a sei zampe" per le vie del paese (parco Pertini - piazzetta Tucci - via Mallemort de Provence - via Berlinguer - via Lombardi - laghetto di Carabattole) e ritorno sullo stesso percorso. Sono invitati i proprietari di cani con i loro amici a quattro zampe, per un’esperienza di socializzazione e aggregazione. Iscrizioni direttamente sul posto. Per i partecipanti è prevista una pergamena con il nome del cane e della persona che lo accompagna. Al Pertini ci sarà l’associazione Enpa Pistoia con i volontari del Rifugio del cane, con il banco di gadget e oggettini, il cui ricavato andrà in beneficenza per i cani accolti nel canile di Pistoia. Infine, in questa giornata speciale, un appello alla generosità per raccogliere cibo secco e umido per cani e gatti, antiparassitari, traversine grandi.

Piera Salvi