Una esplosione di note in città. Trent’anni di Festa della Musica

Festeggia i suoi 30 anni regalando quattro giorni di eventi in città, a ingresso libero. La Festa della Musica a Pistoia iniziera domani, giovedì 20 giugno, alle 21.30 nel cortile della Magnolia del Palazzo comunale con il Concerto della Filarmonica Borgognoni. E poi 25 eventi in 12 luoghi diversi tra concerti, esibizioni itineranti, presentazioni di libri, incontri, laboratori didattici, danze e iniziative per bambini. L’edizione 2024 della Festa della Musica, anche evento in calendario di Arcobaleno d’estate della Regione Toscana e La Nazione, sarà dedicata alle Band Musicali: "La prima orchestra siamo noi!". Il programma degli eventi, organizzato dall’ufficio attività culturali del Comune di Pistoia con molte realtà cittadine, celebra il linguaggio musicale e le varie sonorità in una dimensione aperta e inclusiva, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

"Quest’anno una Festa della Musica ricca e diversificata, con esibizioni che spaziano dal rock al jazz, dalla musica classica al pop, con un occhio di riguardo al blues, come anteprima del Blues Festival che avrà inizio giovedì 4 luglio – ha detto l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli che ha presentato la rassegna –. Consideriamo le nostre piazze palchi naturali, quindi non saranno previste strutture, e le principali saranno animate da concerti gratuiti e spettacoli che inizieranno nel pomeriggio e continueranno fino a tarda sera. Ci saranno anche performance di danza, in unione tra movimento e musica". Anticipiamo intanto gli appuntamenti fino a sabato sera.

Venerdì 21, alle 17 nella Galleria Nazionale, Festa della Musica con le scuole di musica pistoiesi. Alla San Giorgio, alle 17.30, Matteo Mori Sanremo propone l’incontro "Italia, evoluzione e cambiamento nel festival e nella società attraverso settant’anni di canzoni". Logge e atrio del Palazzo comunale, dalle 18 alle 20, ospiteranno Progetto Toscana, I luoghi che danzano, performance itineranti tra arte e cultura, regia di Arturo Cannistrà, a cura di Asd Danzare Cecchetti Ancec Italia.

Alla libreria Il Giardino delle Parole, alle 18.30, presentazione de "L’albero del Ténéré" di Alessandro Andrei. Via Cavour sarà animata alle 19 dal Dj Set a cura di Radio Pistoia Web, alle 21 il Pistoia by Night Live Edition e alle 22 live de L’Orkestraccia con Elio Capecchi & Friends, a cura di Universi Associazione Culturale Ets. In piazza Nelson Mandela, alle Fornaci, alle 20 Festa del solstizio d’Estate, ballo in piazza con orchestra, a cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale e delle associazioni del progetto ‘Socialmente’. Nel cortile di Palazzo comunale, alle 21.15, lezione concerto "Per il verso giusto", con Simone Lenzi (voce) e Antonio Bardi (chitarra). Alle 21.30 in piazza dello Spirito Santo i Jingo Biloba e in piazza della Sala Piero Tells a story.

Sabato 22 giugno, dalle 10 alle 23, l’Open day della Fondazione Luigi Tronci: un’apertura straordinaria di concerti, laboratori didattici e conferenze. Alla San Giorgio, dalle 10, Miniminiature, (bambini da zero a 10 anni), e alle 17.30 arriva Dylan: il fantasma dell’elettricità, racconti, deliri e musica a cura di Carlo Puddu, Lorenzo Mei e Luca Giovacchini. In via Cavour dalle 17 esibizione della scuola di fitness Movimusic, seguita alle 18 da Dance with me, alle 20 dal Dj set di Radio Pistoia Web e alle 22 La Storia della dance.

Nel cortile della Magnolia (palazzo comunale), alle 18, anteprima del Blues Festival, con Blues dalle origini a oggi. Sempre alle 18, al villone Puccini, Mabellini Classic Music. In piazza Spirito Santo alle 19 gli High Voltage Music Band. Alle 21 Blues Clinics Project in piazza Duomo. Intanto l’Officina delle opportunità in via dei Macelli 11, dalle 20.45 propone Officina Aperta, con musica, teatro e danza.

G.A.