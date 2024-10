Una domenica tra moda e spettacoli

Tutto pronto per il "Corso Roma Fashion Day", un evento che domenica 20 ottobre trasformerà il cuore della città in un grande set fotografico a cielo aperto. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Valdinievole e i negozi e attività commerciali di Corso Roma, è stata ideata e coordinata da Gian Paolo Mazzei, con l’intento di promuovere il commercio locale attraverso un’esperienza unica e coinvolgente. Dalle 16 alle 20 circa, il Corso Roma sarà animato da una serie di momenti di moda e spettacolo che vedranno protagonisti i negozi e i loro testimonial lungo tutto il Corso e si concluderà con foto finale davanti al Kursaal. I negozi partecipanti saranno tutti aperti.

Ad ogni negozio saranno abbinati modelli, creando un connubio perfetto tra moda e territorio, in cui ogni settore sarà rappresentato: dalla ristorazione alla danza, passando per la moda e l’artigianato. Le attività commerciali partecipanti lungo l’itinerario sono: Pasticceria Sweet, MHS Martinelli Hair Stylist, La Bottega del Gelato, Gallery Shop Severi, Toelettatura Pluto, Corso Roma 90 Sigarette Elettroniche, Pasticceria Carlotta e I suoi dolci, Loft Sneakers, Trip Time Beer, Arte Oro Gioielli, Vertice Apparel Camiceria, Sarabanda di Michelozzi Alessandra, Gioielli F.lli Zucconi, Hotel Columbia Wellness e Spa, Lucy Style Donna, Bar New York Caffè, Palloncinando. La cornice dell’evento sarà arricchita dalla partecipazione del Centro Arte Danza, le cui ballerine offriranno performance coreografiche. Gli scatti fotografici saranno realizzati dal foto club Valdinievole di Monsummano con la collaborazione di Luca, Amerigo, Giacomo, Denise, Gabriele e Sandro.

Giovanna La Porta