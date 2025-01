Una delegazione di EuroGym 2026 in visita a Pistoia: "Le tappe del grande evento: lo sport che unisce"

Nel pomeriggio di venerdì, una delegazione di EuroGym 2026, l’evento di ginnastica che si svolgerà a Pistoia dal 9 al 17 luglio 2026, è stata ospite di Pistoia e ha fatto visita al Palazzo Comunale, dov’è stata accolta dal primo cittadino Alessandro Tomasi e dagli assessori Alessandra Frosini e Alessandro Sabella. La delegazione europea, composta da rappresentanti della Germania, Portogallo, Norvegia, Francia, Azerbaigian e Italia, è rimasta in città per alcuni giorni al fine di effettuare un sopralluogo nei luoghi che ospiteranno l’EuroGym e farà ritorno a Pistoia nel mese di maggio per continuare i preparativi.

"Per noi è una grandissima emozione ospitare una manifestazione di questa portata - ha detto Sabella - che vorremmo che fosse un evento speciale e che verrà ricordato per molti anni. Da parte nostra, faremo il massimo affinché tutti i nostri ospiti si trovino al meglio a Pistoia". Grande gioia anche da parte del sindaco Tomasi: "Per la nostra città è un’opportunità enorme e siamo fortunati ad avere l’onore e l’onere dell’organizzazione di un evento così importante".

Per Eurogym 2026, erano presenti per il Comitato Organizzatore Locale la presidente Alessandra Mazzatosta e la vicepresidente Silvia Noci, oltre a Ivo Antonelli in rappresentanza di UISP Pistoia, Salvatore Conte di UISET, Simone Monaco dell’agenzia E-Creative e, tra gli altri, Ricardo Lima, presidente del Comitato Tecnico Ginnastica per Tutti della Ginnastica Europea. "Il primo impatto con Pistoia è stato molto positivo - ha sottolineato proprio Lima - e siamo sicuri che ci troveremo molto bene sia nei preparativi che nel corso dell’evento".

"C’è enorme orgoglio per essere riusciti a portare a Pistoia questo evento - ha aggiunto Mazzatosta - e soprattutto al nostro fianco avremo non solo l’amministrazione pistoiese ma anche tante altre figure che ci aiuteranno a creare qualcosa di grande. La macchina organizzativa che sta nascendo lascia presagire a qualcosa di veramente unico e speciale". Anche Fabio Gaggioli, rappresentante della Federazione Ginnastica d’Italia ha speso parole importanti verso Eurogym: "Riuscire ad organizzare in Italia un grande appuntamento è un sogno per noi".

