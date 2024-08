"Una comunità in lutto. Non li lasceremo soli"

Una comunità intera stretta attorno al padre Luca, alla mamma Angela e al fratellino Matteo, perché non si sentissero soli in un momento così doloroso. Il sindaco di Monsummano Simona De Caro ha voluto essere presente, ieri mattina, al funerale della piccola Rosa Adele Mennitto, morta giovedì mattina a soli otto anni all’ospedale pediatrico Meyer, dopo essersi sentita male martedì nella sua casa.

"Sono stata presente come sindaco e come madre – spiega il sindaco Simona De Caro – ma soprattutto oggi abbiamo avuto la prova della vicinanza di una comunità intera che si è stretta accanto a questa famiglia, colpita da un dolore senza fine. Al corteo e alla celebrazione non mancava proprio nessuno: dalla comunità scolastica, i compagni di classe della piccola e del fratellino, gli insegnanti, ma anche la comunità della parrocchia, e tutti gli animatori del centro estivo. Con la preside dell’istituto comprensivo Delia Dami ci siamo sentite e siamo convinte della necessità di non far mancare un supporto ai genitori della piccola Rosa Adele. Un sostegno le cui modalità troveremo poi, più in là, pensiamo anche ad un’assistenza psicologica. Di certo è mia intenzione andarli a trovare, voglio essere presente anche una volta che saranno passati questi terribili momenti. Perché ora è il tempo del loro dolore, della loro intimità. Io personalmente ho sempre avuto un certo pudore davanti a una tragedia immensa come lo è questa".

E davvero, ieri mattina, è stata tutta la comunità di Monsummano a farsi avanti, scortando la famiglia della piccola nel corteo da casa alla parrocchia di Fontenuova e poi dalla chiesa al cimitero.

"Entrambi i fratellini frequentavano la scuola primaria Martini che fa parte dell’istituto Caponnetto – spiega il sindaco De Caro - e il mio pensiero va anche a tutti i nostri bambini che oggi hanno perso una compagna di scuola".

Un ringraziamento dal sindaco De Caro va anche agli animatori della parrocchia delle Case e ai parroci don Stefano, don Gianni e don Angelo "che sono i punti di riferimento della nostra comunità".

