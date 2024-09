Una compagine solida. Endiasfalti punta in alto

Obiettivo: entrare tra le prime quattro della classifica e migliorare il finale della scorsa stagione: ergo, se non vincere il campionato, arrivarci molto vicino. È stata presentata nella Sala consiliare del Comune di Agliana l’Endiasfalti del presidente Simone Caramelli e di coach Giulio Gambassi, dinnanzi al sindaco Luca Benesperi e al consigliere delegato allo sport Tommaso Allori. Il tutto nel 40° anno di attività sportiva del sodalizio (festeggiamenti il prossimo dicembre). Presente, il patron di Endiasfalti Vincenzo Guarini. Dopo una sessione di mercato che ha visto innesti importanti, quali Sebastiano Manetti e Filippo Giannini, ad Agliana è tutto pronto per una stagione da protagonisti.

"Dirigenza e sponsor stanno facendo un lavoro eccezionale: in bocca al lupo alla squadra", le parole del primo cittadino. "Agliana è riuscita ad allestire un bel gruppo", ha aggiunto Allori. "Grazie al sindaco per la presentazione in questa sala e al nostro main sponsor Endiasfalti, per l’undicesima stagione consecutiva al nostro fianco. Abbiamo aumentato la qualità tecnica di una squadra che aveva fatto molto bene", ha asserito Caramelli. "La Pallacanestro Agliana è una società gestita molto bene, con valori sportivi importanti. Sono fiero di esserne lo sponsor", la benedizione di Guarini. "I ragazzi stanno lavorando sodo e il nostro obiettivo sarà quello di fare bene in tutte le partite. Non vogliamo partire in salita come lo scorso anno", la promessa di Gambassi. Intanto oggi pomeriggio, dalle 18 al PalaCapitini di Agliana, quarti di finale di Coppa Toscana contro Valdisieve: la vincente approderà alla final four. Non ci sarà Filippo Giannini, operato alla mano in settimana.

Gianluca Barni