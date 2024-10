Una città piena di verde, d’arte e di magia

Che ottobre sia, sancito anche questo nuovo mese dall’abbinamento che torna gratuito con La Nazione, edizione di Pistoia: a chi si recherà in edicola questo sabato e acquisterà una copia del nostro quotidiano, riceverà in omaggio una copia dell’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice, Discover Pistoia, quaranta pagine da sfogliare dedicate ai temi più disparati e tutti, come sempre, "in salsa pistoiese". Apertura dedicata al successo made in Uapc-Un altro parco in città, la tre giorni che a settembre ha trasformato il volto di Pistoia, nel cui centro storico, nottetempo, è comparso un tappeto d’erba verde. Qui si documenta la riuscita di quell’evento, con un racconto fotografico della città nel vivo delle iniziative green. Lasciato alle spalle il passato, è tempo di guardare a presente e futuro. In primis ‘bussando’ alla porta di Palazzo de’ Rossi, uno dei quartieri generali di Pistoia Musei, dove da qualche giorno si è rinnovato l’appuntamento con "In visita": fino a febbraio 2025 una tra le più rappresentative opere dell’artista sarda Maria Lai dialogherà con la collezione permanente del Palazzo, raccontando di un viaggio, di una ricerca, di una creatività di grande spessore. Autunno significa anche teatro e quindi riapertura della stagione di Teatri di Pistoia, che dopo l’anteprima delle scorse settimane entra nel vivo. Discover ne racconta i primi appuntamenti e offre le coordinate per non mancare l’appuntamento.

La carrellata continua con il circuito dei Musei Civici con Palazzo Fabroni e le performance calendarizzate per la Giornata del Contemporaneo, con la Biblioteca San Giorgio che ospita una grande mostra dedicata ai 250 anni della Guardia di Finanza, la presentazione della seconda edizione del Pistoia Magic Street Festival (12 e 13 ottobre) e poi ancora appuntamenti d’arte in giro per la città, le tradizionali e gradite rubriche a cura di Coldiretti Pistoia, di Emiliano Nappini con una nuova puntata su "Pistoia com’era". Non mancano le notizie dalla città con la recente intitolazione dell’area giochi di Torbecchia a Giovanni Custodero e con la proposta formativa del Centro Musicale di via Bindi, mentre arrivano a pioggia segnalazioni e approfondimenti nelle pagine che seguono anche da tutta la provincia. Quindi l’Abetone-Hard Enduro 2024, due importanti concerti nell’ambito del Montecatini Opera Festival, le iniziative dantesche alla biblioteca Giuseppe Giusti di Monsummano, le proposte dal Museo della carta di Pescia, il Carnevale Gotico e Magico Natale ‘made in Collodi’.

A chiudere questo viaggio lungo un mese c’è come sempre lo sport, ovvero il basket. Qui viene ricordato il calendario delle partite che aspettano l’Estra Pistoia Basket 2000 in ottobre, in una maratona agonistica certamente dura e impegnativa. Ma essendo qui impossibile riassumere i tanti, ricchi contenuti proposti da Discover Pistoia, l’invito è quindi quello di farsi trovare in edicola domattina per assicurarsi una doppia scorta di notizie.

l.m.