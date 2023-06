Una camminata per Alessandro Appuntamento a Sammommè

Si torna a passeggiare e correre per Alessandro. La data, da vent’anni ormai la stessa, è quella del 2 giugno. L’amico da ricordare è Alessandro Bargellini, il giovane operaio Breda morto in seguito a uno spaventoso infortunio il 29 gennaio del 2000, la cui memoria è viva oggi come allora. Siamo a San Mommè, dove l’abbraccio della piccola famiglia del borgo non ha mai mancato di dimostrare nei modi più tangibili alla "famiglia di sangue" di Alessandro il grande affetto. Il Memorial Bargellini vuole quindi ricordare il giovane lavoratore, ma anche ricordare attraverso lo sport i temi della sicurezza sul lavoro. La passeggiata (non competitiva) si svolgerà sul tradizionale percorso ad anello lungo circa dieci chilometri (9,96 km; dislivello di 441 metri) che si sviluppa nei boschi del paese. Ritrovo sotto la chiesa di San Mommè,in piazza. Colazione pre partenza e ristoro all’arrivo, con sosta-visita al murales realizzato da Francesco Principato che ricorda Alessandro. Per info [email protected]