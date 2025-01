Una biblioteca ad Amawon grazie al Gospel

Quello appena trascorso è stato un mese di successi per il Coro Gospel Internazionale di Pistoia diretto da Augustine Iroatulam. Successi di presenze ai concerti natalizi, ma soprattutto di sensibilità ricevuta dai pistoiesi per alcune nobili cause. Il Coro, infatti, si è esibito in alcuni territori della provincia, da Montecatini Terme a San Marcello passando per il capoluogo. Il Concerto di Natale organizzato dall’associazione Amici del Fedi-Fermi in collaborazione con il Coro, è stato prezioso per raccogliere fondi destinati a sostenere studenti e studentesse nigeriane attraverso borse di studio.

Lo spettacolo, tenuto nei locali dell’Istituto pistoiese, ha avuto un notevole riscontro di pubblico e gradimento. Il ricavato dell’esibizione, a offerta libera, è stato devoluto in beneficenza all’"Augustine Iroatulam Education Foundation", impegnata nella costruzione di una biblioteca e di una scuola ad Amawom, in Nigeria, località d’origine del dottore Iroatulam. Hanno preso parte alla serata Stefano Balli, che fa parte del direttivo degli Amici del Fedi Fermi, la professoressa Claudia Micale, anche lei compomente del direttivo degli Amici del Fedi Fermi, nonché corista, il professor Raffaele Petrucci, socio degli Amici del Fedi Fermi e corista, oltre a tanta gente accorsa per ascoltare della buona musica gospel e porgere una mano a chi ha bisogno. Per tutti i presenti è stato un momento, sentito, di condivisione, dall’alto valore etico. La rappresentazione è terminata con i ringraziamenti di Iroatulam.

Il chirurgo ha espresso riconoscenza e gratitudine a tutti i partecipanti per il loro sostegno alla causa umanitaria. "Continua il nostro viaggio di solidarietà – ha sottolineato –. Iniziato nel 2008 con la formazione del Coro Gospel Internazionale, prosegue grazie al gran cuore dei pistoiesi". Anche il preside dell’Istituto, Graziano Magrini, ha ringraziato gli Amici del Fedi-Fermi per la lodevole iniziativa. Questi i componenti del Coro: la voce solista Sonia Provvedi, i soprani Monica Galigani, Lucia Giovannelli, Antonella Macaluso, Concetta Graziano e Isobel Wilke, il soprano-flautista Linda Fusco, i tenori Gherardo Gheradini, Stefano Calistri, Alberto Sichi e Giancarlo Andreini, Alessandra Lucarelli mezzosoprano, i contralti Luisa Vivarelli, Serena Fusilli, Claudia Balli, Sandra Spiga e Gianna Del Pistoia, il contralto-pianista Silvia De Lotto, il basso Sylvestro Iroatulam. Tra i musicisti, il pianista Piero Frassi (già con Andrea Bocelli) e i chitarristi Antonio Giomi e Gino Lapolla.

Gianluca Barni