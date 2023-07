Un weekend per scoprire la cultura giapponese Manga, creazioni e buon cibo in piazza Magnani

Alla Caffetteria del teatro Moderno prima edizione del festival "Passione Giappone", a conclusione del progetto "Passione Giappone: i Manga e la cultura nipponica" premiato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, supportato dall’associazione Il Moderno, patrocinio del comune di Agliana, sponsor Unicoop Firenze. Stasera e domani dalle 18, laboratorio per creare porta candele decorati con carta giapponese a cura di Meiko Yokohama: prenotazione [email protected] Domani ore 10.30, alla biblioteca Marcesini, laboratorio di disegno per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni su manga e illustrazione per fumetti tenuto da Raffaele Posulu. Sabato, alle 21.15, concerto di percussioni tradizionali giapponesi e flauti eseguito dal duo del gruppo musicale di tradizione Munedaiko: riconosciuto ufficialmente come collaboratore culturale dall’ambasciata giapponese in Italia. In piazza Magnani stand dedicati. Per gustare la cucina nipponica seduti ai tavoli della Caffetteria prenotazioni al 347.7179560.

