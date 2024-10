Un weekend ’green’. Tornano gli open days nel cuore del parco Gea. Tutti gli appuntamenti

E’ diventata oramai una tradizione, da qualche anno, che l’intera città ed il suo hinterland attendono con impazienza quando si arriva intorno a metà ottobre: anche quest’anno tornano gli "Open Days" organizzati da Gea che sono giunti alla sua nona edizione. L’evento, totalmente a ingresso libero, si svolgerà da domani fino a domenica nel parco di via Ciliegiole dove c’è la sede operativa dell’ente strumentale di Fondazione Caript. "Si tratta di un’edizione più ricca di eventi, rispetto alle precedenti, e con due novità assolute: per la prima volta a Gea si parlerà del mare, protagonista per la chiusura della domenica pomeriggio, e altrettanto al debutto un evento nel centro storico per la presentazione di un libro prestigioso favorendo ulteriormente la partecipazione dei pistoiesi – afferma il presidente di Gea, Giovanni Palchetti –. Rispetto al passato proponiamo, oltre alle consuete passeggiate con le nostre guide ambientali, anche visite guidate alle opere d’arte installate nel parco".

Il via alla manifestazione verrà dato domani alle ore 16 con la tavola rotonda "I diritti delle piante" con la presenza dell’antropologo dell’Università di Torino, Adriano Favole, con la presenza di esperti e studiosi dei principali atenei italiani e farà seguito al convegno che si terrà in mattinata, sempre a Gea. A seguire, poi, sarà protagonista l’arte contemporanea con la performance "Con su e fra gli alberi" di Gloria Campriani accompagnata dal percussionista Omar Cecchi. "Gli Open Days di Gea rappresentano un’occasione straordinaria per riscoprire il valore del nostro territorio e l’importanza di una connessione profonda con la natura – dichiara Luca Gori, presidente della Fondazione Caript – Questa edizione si propone di stimolare una riflessione su temi attuali come la sostenibilità e la valorizzazione del paesaggio. L’iniziativa unisce cultura, sport e ambiente, offrendo alla comunità momenti di condivisione e apprendimento in uno spazio unico come il parco di Gea".

Ricchissimo, poi, il programma del weekend con gli eventi in programma dalle 9 alle 18: immancabili le porte aperte per poter permettere ai visitatori di passeggiare, correre e fare attività fisica all’aperto, così come gustare e acquistare al mercato contadino, con prodotti a chilometro zero, curato da Cia Toscana Centro. Ci saranno le guide ambientali escursionistiche di "Aps Castanea" che accompagneranno i più curiosi alla scoperta delle oltre 400 specie vegetali presenti nel parco. Sabato, alle 15.30, Lara Uccini, Maurizio Antonetti e Francesco Mati presenteranno una ricerca sulle orchidee selvatiche nell’area pistoiese. Per i più piccoli, sabato alle 15 e domenica alle 10, alle 10.30, alle 11 e alle 15 saranno proposti i "Gea Kids", laboratori didattici dai 5 anni mentre il risveglio domenicale, alle 9, sarà col maestro Lorenzo Ciatti per una lezione gratuita di Tai Chi a cui seguirà la "Camminata della Salute" alle 10 organizzata dal Circolo dei dipendenti Cassa di Risparmio. Infine, gli "Open Days" si concluderanno con due appuntamenti particolarmente suggestivi: la presentazione del libro fotografico "Art Odyssey – Il viaggio di Milanto nel mondo antico" di Lorenzo Cipriani, in programma domenica alle 15, seguita alle 17 da brani tratti dalla performance teatrale "Mediterraneo" con Maria Cassi e lo stesso Cipriani.

S.M.