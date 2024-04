Un trono dedicato alla dea Minerva. L’arte del legno alla mostra di Milano

Con un trono scultoreo, ispirato alla dea Minerva, protettrice degli artigiani e delle arti utili, anche Quarrata ha fatto la sua parte alla manifestazione Fuoriserie di Milano, in occasione della Milano Design Week 2024, dal 16 al 21 aprile. E’ stato infatti l’artista del legno e intagliatore quarratino Diego Sarti a realizzare il trono, per la Goti Arredamenti di Monsummano Terme - l’azienda di arredamenti a conduzione familiare che collabora con con designer e artigiani producendo anche progetti dal carattere unico – su progetto della designer milanese Marlisa Marasco. Anche il tappezziere di Quarrata Luciano Magni ha contribuito per le parti imbottite. Partner della realizzazione è Elastificio Toscano di Pistoia. Il trono, struttura in rovere, rifiniture delle lavorazioni in ramino e amazaquè, con parti laccate in frassino, racconta il mito di Minerva facendo riferimento, anche grazie ala tavolozza dei legni naturali, agli elementi iconografici della dea, ossia l’elmo, la lancia, lo scudo contornato dai serpenti di Medusa, la civetta, suo animale guida, e l’ulivo, dono per la città di Atene. Si tratta quindi di un sapiente gioco tridimensionale, impreziosito da intagli e intarsi ornamentali. "Una lavorazione impegnativa ma di grande soddisfazione – ha spiegato Sarti che lavora nel settore del legno e fa parte dell’associazione Magnifico Ingegno di Quarrata – è un onore partecipare a un progetto prestigioso come questo, che contribuisce alla mia crescita personale e artistica".

Tema della manifestazione, sotto la direzione artistica di Sapiens Design Studio e Stefano Lodesani Studio, quest’anno è tangible – intangible, un’indagine sul confine che separa il materiale dall’immateriale. Luogo di confronto tra eccellenze artigiane provenienti da tutta Italia, all’evento promosso da Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa sono protagonisti di un singolare percorso espositivo di questa seconda edizione della mostra Fuoriserie tangible e intangible, oggetti di design di quattro aziende del settore (una delle quali è appunto Goti Arredamenti di Monsummano Terme) capaci di far rivivere quella tradizione del saper fare italiano tipico delle piccole e medie imprese.

D.G.