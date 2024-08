Un treno regionale sarà sostituito con due bus tra Prato e Pistoia

Per quanto riguarda l’impatto del cantiere sulla circolazione, Rfi precisa che I il Regionale 18650 in partenza da Firenze Santa Maria Novella alle 00.25 diretto a Pistoia nelle notti da domenica-lunedì a giovedì-venerdì sarà limitato a Prato Centrale e sostituito con due bus tra Prato e Pistoia: uno effettuerà il collegamento diretto con Pistoia senza fermate intermedie, l’altro effettuerà le fermate previste dal treno di: Prato Porta al Serraglio, Prato Borgonuovo e Montale-Agliana. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati con la nuova offerta a partire da giovedì 29 agosto.