Il maestro Zubin Mehta. Ritorno a Montecatini per il concerto Unesco

Zubin Mehta dirigerà l’orchestra del Maggio Musicale fiorentino la sera del 12 luglio in un grande concerto nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio, per celebrare l’anniversario dell’inserimento di Montecatini nel patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. L’ingresso al concerto, organizzato e gestito dal Comune, sarà gratuito. La notizia, di cui non aveva ancora parlato nessuno a Montecatini, arriva da Firenze. Il celebre direttore d’orchestra venne in città per la prima volta nel 2003, quando fu protagonista di una memorabile serata nell’ambito della rassegna Estate Regina. Una borchia della walk of fame lungo viale Verdi, realizzata dall’ex assessore Bruno Ialuna per ricordare i personaggi celebri passati in città con l’anno della loro prima visita, ricorda questo concerto passato alla storia di Montecatini. Il concerto, che vedrà sul palco tutti gli 85 elementi dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sarà l’ultima esibizione prima della partenza della tournée che porterà i musicisti e il maestro Mehta, che quest’anno festeggia 89 anni, in tournée in Cina. Nel 2021, durante la quarantaquattresima sessione del patrimonio mondiale a Fuzohu in Cina, il sito "The Great Spa Towns of Europe", di cui fa parte Montecatini, è stato iscritto nella lista del patrimonio.

La dichiarazione di eccezionale valore universale che motiva l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità sottolinea che "le grandi città termali europee rappresentano un’eccezionale testimonianza del fenomeno del termalismo europeo, il quale raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il 1930". Il gruppo comprende 11 città termali in sette paesi diversi: Baden Bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Karlovy Vary, Františkovy Lanzè e Mariane Lanzè (Repubblica ceca), Vichy (Francia), Badesi, Baden-Baden e Bad-Kissingen (Germania), Montecatini, Bath (Regno Unito). Si tratta delle città termali più alla moda, dinamiche ed internazionali tra le centinaia di esse che hanno contribuito al fenomeno del termalismo europeo. "Sebbene ogni città termale sia diversa – prosegue la dichiarazione - tutte si sono sviluppate intorno alle fonti di acqua minerale, che furono da catalizzatore per un modello di organizzazione spaziale volto alle funzioni curative, terapeutiche, ricreative e sociali. Gli insiemi degli edifici termali includono bagni, sale rinfresco, sale per bere le acque termali, strutture per i trattamenti e colonnati, il tutto concepito per utilizzare le fonti termali in modo pratico, sia per la balneoterapia che per la terapia idropinica".

In passato, gli artisti del Maggio musicale fiorentino erano soliti trascorrere tutta la stagione estiva a Montecatini, esibendosi in concerti assai apprezzati alle Terme Tettuccio. Zubin Mehta è nato da una famiglia aristocratica indiana parsi a Bombay (oggi Mumbai), figlio di Mehli Mehta e Tehmina Mehta. Suo padre, pioniere della musica occidentale in India, è stato violinista e direttore d’orchestra nonché fondatore, nel 1935, della Bombay Symphony Orchestra. Zubin studiò al liceo Santa Maria a Mazagoan (Bombay). Nel 1958 debuttò a Vienna come direttore d’orchestra e nello stesso anno vinse il Concorso internazionale di direzione d’orchestra di Liverpool, diventando di conseguenza assistente direttore della Royal Liverpool Philharmonic. Daniele Bernardini