Incendio nella camera. Fiamme dal bollitore

Aveva dimenticato il bollitore acceso nella camera dove stava soggiornando. Un piccolo incendio è scoppiato ieri mattina, intorno alle sei, all’Hotel Lara, in via Felice Cavallotti. L’apparecchio surriscaldato ha preso fuoco e le fiamme hanno attaccato la testata del letto e il materasso. Una volta rientrata nella camera e resasi conto della situazione, la turista ha dato l’allarme. La donna, per fortuna, ha riportato solo una lieve intossicazione e i medici e i sanitari giunti dopo sul posto non hanno ritenuto necessario il suo ricovero. A domare le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco di Montecatini che, in poco tempo, hanno ricondotto la situazione alla normalità. L’attività dell’albergo, per fortuna, non è stata interrotta e potrà proseguire per la stagione appena iniziata. La notizia del principio di incendio all’Hotel Lara, ieri mattina, si è subito diffusa per tutta la zona di via Felice Cavallotti, via delle Saline e viale Bicchierai, dove sorgono numerose strutture ricettive. Titolari di alberghi e dipendenti del settore hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno appreso che la situazione era tornata alla svelta sotto controllo. Incidenti del genere possono capitare ogni giorno.

Un bollitore elettrico può rappresentare un rischio di incendio, principalmente dovuto a problemi elettrici o a malfunzionamenti. Anche il funzionamento a secco, ovvero senza acqua, può danneggiare l’apparecchio e, potenzialmente, innescare un incendio. L’accumulo di calcare può danneggiare l’apparecchio e aumentare il rischio di surriscaldamento. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per evitare incidenti. Questi apparecchi, oltretutto, se non usati correttamente e mantenuti, possono presentare rischi per la salute e la sicurezza. Accumulo di calcare, corrosione, e proliferazione di batteri come la legionella, sono tra i pericoli principali.

Da.B.