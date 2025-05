Ferrari Legacy Tour: spunta pure John Elkann

MONTECATINISi è concesso ai selfie che volevano scattare i presenti con garbata educazione e gentilezza, secondo lo stile di famiglia. John Elkann, presidente del consiglio di amministrazione di Ferrari, è stato protagonista insieme alle vetture del cavallino rampante, durante la sosta del Ferrari F50 Legacy Tour 2025 nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio. In lui sembrava di scorgere l’ineguagliabile stile di suo nonno, l’avvocato Giovanni Agnelli, un’icona di eleganza e ironia e, allo stesso tempo, un protagonista internazionale della storia economica e politica del Novecento. Una famiglia che ha scritto grandi pagine anche con la Ferrari, celebrate da questo tour. La sosta nel piazzale Domenico Giusti è stata senza dubbio una pagina indimenticabile della manifestazione. Un momento che ha offerto a cittadini e turisti un’occasione unica per ammirare da vicino numerosi esemplari della celebre auto di lusso. Il Ferrari F50 Legacy Tour è stato organizzato per celebrare il trentesimo anniversario della F50, presentata nel 1995 al salone dell’automobile di Ginevra. Prodotta in soli 349 esemplari, questa vettura è dotata di un motore V12 aspirato derivato direttamente dalla Formula 1, montato su un telaio monoscocca in fibra di carbonio. La vettura rappresenta l’apice dello scambio di tecnologia con la massima serie delle competizioni per l’epoca. Il propulsore è dotato di cinque valvole per cilindro e funzioni portanti. La F50 è inoltre dotata di un tettuccio asportabile in stile targa che avvicina l’esperienza di guida a quella delle vetture da corsa. Il tour ha preso il via da Saturnia e attraversa la Maremma, le colline senesi e l’Appennino tosco-emiliano, per concludersi a Maranello con una parata sul circuito di Fiorano.

Da.B.