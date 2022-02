Un super progetto per rifare lo stadio Melani

Uno stadio sostenibile, funzionale e bello, unico nel suo genere in Europa, che sia un biglietto da visita della città per attrarre i turisti. Lo promette a Pistoia e ai pistoiesi Giuseppe Ruggieri, imprenditore di Arcus Immobiliare, ex presidente di Spezia e Sanremese, tanto per restare in tema pallonaro. L’ha affermato nel corso della presentazione del progetto nella serra di Toscana Fair, a cui hanno preso parte anche i suoi compagni di avventura: Stefano Pedano del Gruppo Arcus, Sergio Iorio, amministratore di Italmatch Chemicals e tifoso arancione di vecchia data, e l’architetto romano Filippo Martines che ha parlato in collegamento Skype. Squadra allestita (e non al completo: mancavano altre personalità) da Luigi Santo dello Studio Asap. Ecco a voi il "Future Green Stadium Marcello Melani", un impianto da 16mila posti "con tutt’attorno un giardino pubblico fruibile da cittadini e visitatori 7 giorni su 7, quasi 24 ore su 24". "Una struttura innovativa, un esempio virtuoso di accoglienza – come l’ha definita Martines – immersa al centro della città", laddove ora sorge il Melani. "Una struttura che abbini sport e tempo libero, per persone di tutte le età, vivibile e godibile sempre, con un centro commerciale". Certo per cotanto stadio occorrerebbe "una formazione che giochi almeno in serie B", ha sentenziato il professionista. Un impianto con una copertura verde, che è stato portato subito a conoscenza degli amministratori locali. Il sindaco Alessandro Tomasi, così come l’attuale proprietà dell’Unione Sportiva Pistoiese1921, non era presente: ha inviato a rappresentare la giunta comunale, l’assessore Leonardo Cialdi, che ha sottolineato come "un intervento di questo genere deve essere co-pianificato con la Regione Toscana". "Se venisse realizzato – ha asserito Ruggieri, catturando le simpatie dei tifosi – tutti noi ci sentiremmo obbligati a supportare in qualche modo la proprietà della Pistoiese come sponsor o in altri ...