"Un progetto di sensibilizzazione. È grande l’offerta del territorio"

"Il progetto di sensibilizzazione sulle dinamiche delle dimore storiche ci sta particolarmente a cuore. Ed essere tra i promotori di questa opportunità nella nostra provincia è sicuramente un aspetto chiave, per far conoscere il bello che Pistoia è in grado di offrire in termini di patrimonio storico ed edilizio".

Lo ha dichiarato Simone Gualandi, nelle vesti di presidente dell’azienda Ecoprogetti srl, che si è occupata di una serie di operazioni di recupero ed efficientamento energetico di Villa Puccini Bonacchi. Opere che saranno spiegate nei dettagli nel corso della trasmissione di Canale 50, nell’ambito della tutela del patrimonio storico-culturale. "Siamo intervenuti per la messa a norma dei locali tecnici ed abbiamo progettato e realizzato gli interventi di riqualificazione energetica del fabbricato, massimizzando la resa termica dei sistemi di riscaldamento, riducendo i consumi annuali ed i costi di gestione – ha anticipato Gualandi a tal proposito, facendo il punto su quanto fatto – e consentendo alla proprietà di poter sfruttare quegli spazi per eventi e feste private anche nel periodo invernale. Per una prospettiva che i precedenti problemi avevano reso impossibile fino a poco fa".