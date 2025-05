Un piano d’ingegneria con Minecraft

Il dissesto idrogeologico del colle di Monsummano Alto? I ragazzi lo spiegano con Minecraft e vincono 5000 euro e il primo posto assoluto del concorso della Fondazione Caript Sì, geniale!. Al progetto i ragazzi delle classi 1 e 3 B e delle 2 A, B, C, D, E e F dell’istituto Caponnetto di Monsummano, guidati dalle loro insegnanti Sara Picchi, Angela Bracuto, Silvia Bini e Patrizia Daniele, hanno lavorato più di un anno e prossimamente si terranno 2 serate per illustrare il loro lavoro su come è cambiato il colle di Monusmmano Alto. L’appuntamento è per il 5 giugno al teatro Ives Montand, dove gli studenti metteranno in scena lo spettacolo su come era la vita sul colle nel 1300 e la sera successiva, il 6 giugno a Villa Martini, ci sarà la presentazione dello studio geologico.

"Siamo felicissimi di aver vinto questo premio – ha detto la professoressa d’italiano e storia Sara Picchi – soprattutto perché questo lavoro è una dimostrazione che materie come italiano e matematica o scienze e tecnologia e storia siano compatibili tra loro". L’idea di questo progetto che prevede una parte di studio geologico, una parte di soluzioni al dissesto e una parte di ricostruzione della vita dell’epoca, è nata a seguito della partecipazione di alcune classi l’anno scorso, ad un percorso di approfondimento geologico con gli esperti della società Gea. I ragazzi hanno poi realizato un gioco "memory in RA" con Minecraft, un modellino in 3D, e un "Libretto di campagna" in cui hanno proposto interventi di ingegneria naturalistica come fossero dei veri geologi e ingegneri. Per finire, hanno creato un video in 5 lingue diverse che presenta anche i QrCode da applicare ai cartelli turistici di Monsummano alto.

Arianna Fisicaro