Un piano da cento milioni. Gli obiettivi della giunta

"Sono in programma numerose operazioni, in sinergia con la Regione Toscana, con la Provincia di Pistoia e con soggetti privati, che porteranno a potenziali investimenti sul territorio per cento milioni nei prossimi anni". Lo ha annunciato il vicesindaco Alessio Gargini, nel corso dell’incontro di ieri nel palazzo comunale di Casalguidi in cui il sindaco Piero Lunardi, gli assessori Ilaria e Alessio Gargini e Benedetta Vettori e il capogruppo di Uniti per Serravalle Stefano Agostini hanno fatto il punto sugli interventi fino alla fine della legislatura. Lunardi ha rivendicato il lavoro dell’amministrazione, non risparmiando una stoccata all’opposizione consiliare ed extra-consiliare puntando il dito sul numero di accesso agli atti e sulle interrogazioni che, a suo dire, rallentano l’attività amministrativa.

"Dallo scorso settembre gli uffici comunali hanno lavorato per rispondere a trenta richieste fra interrogazioni ed accessi agli atti. Fa parte della democrazia? Certamente – ha detto Lunardi –, ma indubbiamente rallenta anche il lavoro". "C’è l’accordo con Publiacqua che porterà l’acquedotto a Masotti da Spazzavento, oltre all’intesa con Pistoia per il sottopasso a Masotti. Penso poi all’intesa con i privati per la nuova Rsa di Cantagrillo. Ma ci stiamo impegnando anche per la nuova caserma dei carabinieri a Cantagrillo – ha detto Gargini anticipando alcune delle operazioni che rientrano nel conteggio dei potenziali cento milioni –. Preciso che negli ultimi due mesi sono stati effettuati diciotto affidamenti. Penso fra le altre cose al progetto della palestra a Masotti e all’ex-scuola Arcobaleno. Ciò ci permetterà di accedere ai fondi di un bilancio sano. Operazioni che assumono ancor più rilevanza alla luce del fatto che il nostro Comune non ha intercettato fondi del Pnrr". Un altro dei temi trattati riguarda la discarica del Cassero, quando il sito chiuderà (una delle ipotesi porta al 2033) e l’ente dovrà fare a meno dell’indennità di ristoro che viene da anni utilizzata nel bilancio per la spesa corrente. "Stiamo iniziando a programmare il “post-discarica“ –, ha aggiunto l’assessore Vettori – e anche per questo nell’ultimo bilancio, nel quale abbiamo tra l’altro mantenuto inalterate le aliquote delle imposte comunali, abbiamo ridotto l’applicazione dell’indennità alla spesa corrente".

Sullo sviluppo dell’area industriale di via del Redolone, Fendi sembra essersi defilata, ma Agostini ha assicurato che le trattative con un brand internazionale intenzionato a stabilirsi nell’area sono in fase avanzata e Lunardi ha aggiunto che potrebbero esserci novità entro il primo trimestre 2025. L’assessore alla sanità Ilaria Gargini ha anticipato che in primavera l’Asl dovrebbe pubblicare un bando per individuare il nuovo pediatra per Masotti. E se già dopo lo "strappo" con Gorbi, Lunardi si era detto fiducioso sulla tenuta della maggioranza fino alla scadenza del mandato, non ha escluso una sua ricandidatura nel 2027 per un eventuale terzo mandato: "E’ presto per parlarne, siamo focalizzati sul presente. Sicuramente, ogni decisione verrà presa tenendo conto dai riscontri dei cittadini".

Giovanni Fiorentino