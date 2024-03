Un parcheggio nell’ex scuola. Iniziano i lavori a Mammiano: "Luogo abbandonato rinasce"

La ex scuola di Mammiano sarà rasa al suolo e in quell’area troveranno posto un parcheggio e un giardino pubblico. Anche se la cosa era nota, adesso lo rende esplicito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, con la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per l’"intervento di rigenerazione urbana mediante demolizione di edificio ex scolastico e realizzazione di parcheggio e giardino pubblico in località Mammiano", il cui primo stralcio prevede la spesa di 250mila euro (fondi Pnrr) per la: demolizione dell’edificio e la preparazione ai fini della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico per il Comune di San Marcello Piteglio.

L’edificio, di ragguardevoli dimensioni, venne costruito tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, questo lo si evince dalle caratteristiche costruttive ma, già dal secolo scorso l’attività scolastica era cessata, dopo che sono stati fatti tentativi per trovare una destinazione, tutti andati a vuoto, è stato decisa questa nuova destinazione.

A spiegarne la logica è il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "abbiamo intrapreso questa strada per diversi motivi, il primo è stato il cattivo stato dell’immobile, indecoroso per un’amministrazione pubblica, per giunta in una zona a rischio idrogeologico, poi c’è la legge che prevede il consumo zero di suolo e noi, con questa operazione, di suolo ne recuperiamo una parte importante, evidente anche un servizio alla popolazione che, al momento non ha nemmeno un parcheggio in paese, quindi diamo al borgo una migliore vivibilità. Il parcheggio, con accesso da via Lapeschi, – spiega Buonomini – potrà ospitare 13 automobili e sarà a un livello altimetrico superiore a quello del parco, essendo questa la conformazione del terreno. Questi lavori inizieranno a breve e potrebbero essere conclusi nell’estate, anche perché l’agenda Pnrr ha scadenze precise e a breve termine, poi verrà attivata la seconda parte dei lavori, finanziata dal Comune stesso, la cui spesa ammonta a 230mila euro. Anche questi contiamo di iniziarli in tempi ragionevolmente brevi. Questo è il primo dei tre progetti finanziati che andiamo a realizzare, seguiranno la Casetta Pulledrari a Maresca e il cimitero di Popiglio".

Andrea Nannini