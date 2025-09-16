L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Pistoia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaUn paese riunito intorno alla sua storia
16 set 2025
DANIELA GORI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. Un paese riunito intorno alla sua storia

Un paese riunito intorno alla sua storia

Grande partecipazione al 47° corteggio che si è svolto a Badia a Pacciana con la rievocazione della tregua fra l’abate e Castruccio

Grande partecipazione al 47° corteggio che si è svolto a Badia a Pacciana con la rievocazione della tregua fra l’abate e Castruccio

Grande partecipazione al 47° corteggio che si è svolto a Badia a Pacciana con la rievocazione della tregua fra l’abate e Castruccio

Figuranti in costume, sbandieratori e musici domenica pomeriggio, 14 settembre, a Badia a Pacciana per il quarantasettesimo corteggio storico che rievoca le vicende legate all’antica abbazia durante il periodo medievale. Il corteo, con circa trecento persone vestite in abiti d’epoca e aperto dal gruppo sbandieratori e musici della Giostra del Saracino di Arezzo e del Rione Grifone, è partito dalla chiesa di Santa Maria Assunta e ha percorso le vie del paese. La giornata di domenica ha chiuso la manifestazione della festa storica tornata quest’anno dopo un periodo di pausa, e iniziata sabato 6 settembre. Ma è il corteggio il momento clou dei festeggiamenti, che riporta alle antiche vicende del Trecento e a uno dei momenti più significativi del posto, quando abate del convento di Badia era Ormanno Tedici che trattando con Castruccio Castracani riuscì a ottenere una tregua nella guerra con Lucca. Per questo motivo Tedici ottenne il consenso nel borgo di Pacciana e nel 1322 venne nominato capitano del popolo e poi Signore della città. "Questi eventi in cui si sfila in costume sono sempre molto coinvolgenti – ha spiegato Carlo Nanni che ha interpretato nel corteo il ruolo di Ormanno Tedici a cavallo –. La festa di Badia a Pacciana poi è particolarmente sentita, fa parte delle nostre tradizioni e vi partecipano anche tanti giovani, perché si tramanda da una generazione all’altra". La manifestazione quindi oltre a rievocare il passato e i fatti storici rappresenta anche un modo per mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità, come ha sottolineato anche il parroco della chiesa di Santa Maria Assunta don Oronzo Stella: "Quest’anno torna la festa, che per Badia a Pacciana è sempre stata importante. Non soltanto oggi, ma per tutto il periodo dei preparativi tutto il paese si aggrega. E’ la festa dell’accoglienza".

Daniela Gori

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata