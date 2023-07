Un nuovo spazio per i nostri cani Inaugurato il centro Dog’s Life Asd

Un nuovo grande spazio dedicato ai cani e ai loro umani compagni di vita. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova sede del centro Dog’s Life Asd, aperto già da qualche mese, a Pistoia in via Guglianese. Al partecipato evento hanno preso parte molti clienti dell’associazione, i volontari e la vicesindaco Anna Maria Celesti.

L’associazione è nata nel 2019 con l’obiettivo di favorire una corretta relazione tra uomo e cane, basandosi sulla conoscenza e il rispetto dell’alterità animale. Dog’s Life è un’associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI, affiliata a FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) e FISC (Federazione Italiana Sport Cinofili).

Le attività proposte, nel rispetto del benessere psicofisico del cane, mirano infatti a costruire una relazione basata sulla fiducia ed i principi della pet relationship. Il nuovo centro appena inaugurato si sviluppa su una superficie di 10mila metri quadrati, in una cornice naturalistica collinare meravigliosa. L’associazione offre vari servizi come l’asilo diurno, ospitalità, educazione e rieducazione cinofila, il dog trekking, la preparazione cani da allerta per diabetici e tanto altro. "Questo posto è il risultato di un bellissimo lavoro di squadra – ha detto Annalisa Gironi, presidente dell’associazione Dog’s Life –. I nostri percorsi educativi sono orientati a far crescere la relazione uomocane e sono per chi considera il cane come un effettivo membro della famiglia.

"Sono molto felice e onorata di questo progetto, iniziato ormai anni fa in un piccolo campo a pochi minuti da qui e cresciuto fino alla realtà attuale. Questa inaugurazione segna sì un obiettivo, ma che non vuol essere un traguardo, quanto piuttosto il riconoscimento di un percorso dopo anni di dedizione con la volontà di proseguire ancora nella direzione tracciata".

Al pomeriggio di festa per l’inaugurazione è stata presente anche la vicesindaco Annamaria Celesti, che ha preso parte al taglio del nastro in compagnia anche della canina mascotte dell’associazione, Nike. "Nella mia vita ho sempre avuto degli animali e ho sempre vissuto con i cani – ha affermato la dottoressa Celesti –. Credo che questa meravigliosa realtà debba essere messa a disposizione della città e della comunità pistoiese che ama i cani, così che chi vuole intraprendere un percorso per migliorare la relazione con il proprio animale d’affezione, e dove ci sia la necessità spesso presente di superare le difficoltà anche traumatiche, abbia qui un punto di riferimento. Una possibilità in più per far star meglio il proprio amico a quattro zampe, per capire come si esprime nei nostri confronti.

"Questo posto è importante non soltanto dal lato educativo ma anche di relazione tra animali e esseri umani. Ringrazio Annalisa che ha il merito di aver creato questo posto e grazie al grande cuore di tutto lo staff che li muove insieme alla loro professionalità".

Gabriele Acerboni