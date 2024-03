Un nuovo servizio per le donne al terzo trimestre di gravidanza

PISTOIA

Non semplicemente – pur nella sua utilità ed efficacia – un corso preparto tradizionale, bensì un accompagnamento ancora più ricco verso la nascita del bebé, che contempla il supporto sì dell’ostetrica, ma anche di figure nuove come il fisioterapista e il neonatologo. Novità all’ospedale San Jacopo rivolta ai futuri genitori alle prese banalmente con una delle più comuni domande: "E quando torniamo a casa in tre, cosa fare?". Da elementi utili per apprendere le fasi dello sviluppo psicomotorio nelle prime fasi di vita del neonato a nozioni per prevenire l’insorgere di asimmetriche craniche, fino anche alla scelta dell’uso corretto di giochi e attrezzature nei primi mesi di vita, in una sorta di "cassetta degli attrezzi" indispensabile per i neogenitori alle prese per la prima volta con un figlio.

La popolazione viene reclutata in collaborazione con l’ostetricia tramite informazione e relativa presentazione all’interno dei corsi di accompagnamento al parto. I corsi sono stati attivati da questo mese e sono pensati a partire dal terzo mese di gravidanza. I contenuti degli incontri riguardano l’informazione sul riconoscimento dei segnali di stress/benessere del neonato e corrette modalità di promozione dello sviluppo, la prevenzione di eventuali anomalie craniche con condivisione di un semplice programma di cura posturale, da iniziare precocemente alla nascita e che risulta preventivo per l’instaurarsi della plagiocefalia, ovvero la testa schiacciata e storta del neonato, la corretta informazione sull’utilizzo delle attrezzature per la prima infanzia, utili nei primi mesi di vita per la promozione del corretto sviluppo psicomotorio, argomento che risulta di interesse nelle fasi finali della gravidanza, per consentire ai futuri genitori la scelta e l’acquisto di attrezzature necessarie e adeguate. Gli incontri, in modalità di gruppo, si svolgono il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle 9 alle 11, in un’aula dedicata dell’ospedale di Pistoia.

"Con questo corso quando i piccoli torneranno a casa i loro genitori saranno più preparati nel gestirli – ha commentato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero pistoiese -. Il progetto è promosso ed organizzato dalle strutture di Neonatologia del reparto pediatrico, Ostetricia e Ginecologia e Attività di Riabilitazione Funzionale di Empoli-Prato e Pistoia. Quest’ultima mette a disposizione dei corsi tre fisioterapisti della zona pistoiese e due della zona della Valdinievole. Sono tante le esigenze informative da parte della coppia genitoriale e questo specifico corso è mirato ad aspetti che riguardano lo sviluppo dei bambini e ad accrescere le competenze genitoriali in ambiti fino ad ora mai affrontati".