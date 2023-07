Un nuovo B&B a Gavinana in Montagna Pistoiese: B&B Aurora

Inaugurata una nuova attività nel mondo dell’accoglienza, la Montagna Pistoiese si arricchisce di un bed and breakfast di pregevole fattura nella piazza principale di Gavinana. Il nome, quasi a voler sottolineare un augurio luminoso alle titolari è "B&B Aurora", infatti a dare vita alla struttura sono due giovanissime sorelle, Eleonora e Arjanita Gasi, rispettivamente di 22 e 24 anni. Le giovani, figlie di un impresario edile trapiantato in Montagna per motivi di lavoro, native di Firenze ma abitanti del Comune di San Marcello Piteglio ormai da tanti anni, hanno aperto l’attività in un fabbricato che hanno acquistato nel 2017, con l’intento di realizzare quel progetto diventato finalmente realtà, il recupero che è stato finanziato con risorse proprie. Sembra un segno del destino, pare che il fabbricato avesse ospitato già, sia pure in anni lontani, una pensione, poi l’immobile, finora rimasto sempre nella proprietà della famiglia Gavazzi, venne trasformato in civile abitazione, per tornare infine, dopo l’acquisto da parte della famiglia Gasi, ad essere struttura di accoglienza grazie a Arjanita e Eleonora che, in qualche misura hanno anche realizzato un sogno dei genitori.

La famiglia ha origini croate proveniente da Lussinpiccolo, una delle zone più belle e turisticamente di grande successo della giovane repubblica balcanica. Il B&B, ubicato in via Porta Apiciana al civico 13, conta su 8 camere matrimoniali, dotate di tutti i comfort che l’accoglienza del terzo millennio considera indispensabili, una delle quali appositamente progettata a misura di portatori di handicap, oltre a un appartamento. Anche la dotazione ecologica è di tutto rispetto, con pannelli solari termici e fotovoltaici, che rendono l’attività autosufficiente quantomeno nella bella stagione. Visibilmente soddisfatto il sindaco, Luca Marmo che, dopo aver tagliato il nastro con cui si da il via all’attività, ha scritto a commento dell’evento: "Si apre un nuovo B&B a Gavinana. Oltre 20 posti letto preziosissimi per la nostra ospitalità. Un investimento importante proprio sulla bellissima piazza dedicata a Francesco Ferrucci. Complimenti e un grande augurio alla famiglia Gasi protagonista di questa bella esperienza di recupero".

Andrea Nannini