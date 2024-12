Un Natale speciale con la fondazione Maic : "Vedere gli occhi dei ragazzi è emozionante"

PISTOIA

L’incontro annuale in vista delle festività natalizie tra il mondo dello sport pistoiese ed i ragazzi della Fondazione Maic si è rinnovato anche quest’anno. Un appuntamento carico di emozione perché per la prima volta dopo tantissimi anni a fare gli onori di cosa non c’era Luigi Bardelli. Non c’era purtroppo fisicamente ma la sua presenza si è percepita forte negli sguardi di tutti i presenti e nell’Auditorium della Fondazione Maic si è avvertita chiaramente. Come sempre è stata una giornata all’insegna della gioia, del divertimento, della condivisione e della passione per lo sport. "Questo è un luogo di gioia, non è un luogo triste" ha detto la presidentessa della Asd Maic, Maria Chiara Bardelli: mai parole sono state più vere. Vedere gli occhi dei ragazzi illuminarsi quando tutti gli atleti delle varie discipline sportive hanno fatto il loro ingresso nell’Auditorium è stato qualcosa di emozionante e al tempo stesso di passione pura.

A fare da padrone di casa è stato Don Diego Pancaldo, presidente della Fondazione Maic che dopo aver ringraziato gli atleti ha illustrato quella che è l’attività che viene svolta alla Maic. Ai saluti era presente una delegazione del Pistoia Basket capeggiata dal direttore sportivo Marco Sambugaro, con il coach Zare Markovski, capitan Gianluca Della Rosa, Gabriele Benetti, Lorenzo Saccaggi, Karlis Silins e Michael Forrest e gli assistenti Tommaso Della Rosa e Giuseppe Valerio; presenti anche dirigenti e giocatori della Pistoiese con l’amministratore delegato Fabio Fondatori, il diesse Massimo Taibi edi giocatori Donida, Kharmoud, Cecchini e Diodato, le due squadre di basket di Montecatini, la Ttecnica Gema e la Fabo Herons, una delegazione della Pistoiese Femminile, della Nico Basket, lo schermitore campione europeo e mondiale a squadre Fabio Mastromarino oltre al delegato Coni di Pistoia Andrea Capecchi.

Maurizio Innocenti