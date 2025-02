Un inverno come una volta: "Eppure seggiovia chiusa. E bimbi al freddo all’asilo"

Durissima presa di posizione della minoranza consiliare del Comune di Abetone Cutigliano, nei confronti dell’amministrazione del sindaco Gabriele Bacci. "Abetone, un inverno rigido che non si vedeva da tempo!" esordisce il comunicato di "siamoabetonecutigliano", formazione guidata da Andrea Tonarelli, parlando della gestione della cosa pubblica e dando inizio così alla descrizione degli eventi che non hanno digerito. "Scuola dell’infanzia, ovvero l’asilo, lasciato al freddo da una gestione pressoché dubbiosa rispetto a un impianto di riscaldamento praticamente nuovo, sul quale abbiamo già chiesto delucidazioni e continueremo a monitorare con attenzione". La nota prosegue puntando l’indice verso uno degli impianti comunali dati in gestione a una società privata: "La seggiovia della pista Chierroni presso Le Regine chiusa proprio quando l’affluenza è massima. Che problemi si riscontrino non è dato saperlo, ma anche su questo chiederemo con forza delucidazioni. Nei fatti resta molto sconcerto e delusione per la non apertura di uno degli impianti di proprietà comunale ". C’è anche un terzo punto nella nota diffusa dalla minoranza consiliare: "Per finire, l’illuminazione pubblica. Una gestione esterna scarsa, mal gestita nella sua parte contrattuale. Gestione fatta senza il minimo coinvolgimento del consiglio comunale e al contempo tanto voluta da quello che fu l’assessore ai lavori pubblici Bacci nell’amministrazione Danti. Un inverno rigido per Abetone Cutigliano che sembra riscoprire – conclude la nota – i tempi bui degni del medioevo".

Anche Fratelli d’Italia si schiera a fianco della minoranza consiliare del gruppo di "Siamoabetonecutigliano", con una nota diffusa sulla mancata apertura della seggiovia della pista Chierroni, che il Comune ha affidato in gestione. "Stiamo assistendo alla follia più completa da parte dell’amministrazione. In questi giorni di piste perfette e meteo incredibile che stanno attirando verso la capitale dello sci appenninico migliaia di persone, la parte negativa arriva dalla chiusura della seggiovia de Le Regine e non sappiamo i motivi – scrive il Circolo del partito di Giorgia Meloni –. In una stagione molto positiva e di grande ripresa, l’amministrazione sta facendo soffrire la frazione de Le Regine con mancati introiti da parte delle molteplici attività commerciali. Siamo sicuri che la minoranza che ci rappresenta all’interno del consiglio comunale farà le dovute interrogazioni per scoprire le reali motivazioni della chiusura dell’impianto in una stagione che si sta rivelando piuttosto proficua. Invitiamo l’amministrazione a uscire da questo senso di torpore e immobilità vergognoso, causato da un’inesperienza amministrativa e una incapacità di gestire i problemi. Delude vedere che proprio l’ente locale più vicino ai cittadini – conclude la nota di Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano – sia distante e disinteressato al territorio e al funzionamento di ciò che è di sua proprietà".

Andrea Nannini