Libri gratis, un aiuto per le famiglie. Le domande entro il 28 maggio

Per il prossimo anno scolastico non ci sarà il "Pacchetto scuola" che viene sostituito dalla misura "Libri gratis". A darne notizia è l’assessore all’istruzione del Comune di Agliana, Giulia Fondi, la quale informa che in sostituzione del pacchetto scuola per l’anno scolastico 2025-2026 la Regione Toscana presenta la misura "Libri gratis". L’iniziativa è nell’ambito di Giovanisì, a sostegno delle famiglie, delle studentesse e degli studenti nel loro percorso scolastico. E’ una nuova misura di supporto allo studio della Regione Toscana che l’assessore Giulia Fondi tiene a pubblicizzare affinché i potenziali beneficiari siano informati. Si può fare domanda per accedere al beneficio "Libri gratis" fino al 28 maggio, sul portale della Regione, all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/scuola/app-LibriGratis. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con età inferiore a 24 anni e un Isee non superiore a 15.800 euro, iscritti all’anno scolastico 2025-2026 in istituti pubblici o paritari, secondari di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante.

Non sono finanziate attraverso l’intervento "Libri gratis" le spese per la dotazione libraria adottata nei corsi di Istruzione e Formazione professionale presso le Agenzie Formative della Toscana, nonché le spese per l’acquisto dei testi utilizzati dalle scuole serali e dai Centri provinciali Istruzione adulti e dalle scuole carcerarie. Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno dai 137 euro a 348 euro circa.

Le domande possono essere presentate online fino al 28 maggio 2025. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare Spid, Cie, o Tessera sanitaria/Cns. La domanda per ottenere il beneficio può essere compilata: dal genitore o tutore se lo studente è minorenne, dallo studente stesso (o dal suo tutore) se è maggiorenne. Per ogni studente o figlio va inviata una domanda separata.

Per informazioni sul bando consultare il sito della Regione all’indirizzo https://giovanisi.it/bando/libri-gratis/ oppure scrivere via mail a [email protected] o [email protected]. E’ possibile anche avere informazioni telefonando al numero verde 800.098719, Ufficio Giovanisì, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

