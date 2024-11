Un esercito di lettori sempre in movimento

Quindici anni di tempo investito per l’altro senza chiedere niente in cambio. Quindici anni di un "noi" potentissimo che muove cose e idee. Tanto lunga arriverà a essere a dicembre di quest’anno la storia dell’associazione nata a sostegno della biblioteca cittadina, gli Amici della San Giorgio. Un traguardo che verrà festeggiato oggi, 30 novembre (dalle 15, con elezioni e rinnovo delle cariche e campagna tesseramenti), proprio lì, a casa. E a far gli onori non poteva non esserci la presidente, Rossella Chietti, al timone degli Amici ormai dal 2013, praticamente quasi dalla prima ora. Con lei raccontiamo questa cavalcata, mai stata semplice né tantomeno scontata. "Il picco di iscritti – commenta nei numeri Rossella – con l’anno della cultura nel 2017 e 450 tesserati. A oggi siamo un centinaio, ma il numero degli attivi è altissimo. Un forte scossone è arrivato con la riforma del terzo settore. Ma siamo stati capaci di resistere e ci siamo in qualche modo riciclati e reinventati, mettendo sul piatto idee e progetti nuovi" Tra i progetti più apprezzati le "Vacanze coi nonni", il Librobus realizzato con Far.Com, quello su benessere e arte in biblioteca. Centrale il tema della diffusione della lettura, quella che cioè si sposta "da casa", la San Giorgio, per arrivare altrove: teatri, negozi o qualsiasi altro luogo sia stato ritenuto idoneo ad accogliere scaffali di libri donati dall’associazione. "Tra questi luoghi anche gli ambulatori pediatrici del San Jacopo, nell’attesa della radiologia – continua la presidente –, dove abbiamo ripreso dividendo le attività rispetto alle persone disponibili a farlo. In questo senso ha fatto un gran lavoro una nostra socia, Caterina Brancatisano, infermiera, che si sta occupando di tutto questo in modo egregio. Stiamo collaborando anche con la Spi-Cgil con lo scaffale donna e con il loro camper perché la lettura fosse diffusa ovunque andassero. Abbiamo di nuovo legato e confermato una rete di impegni di presentazioni di libri con associazioni di mission diverse, dalla Fidapa alla Lilt, dal Giallo Pistoia alla Borgognoni con gli eventi del Parterre. Di profondo apprezzamento il laboratorio di teatro con Dora Donarelli, il prestito a domicilio e quello alla Coop. Quella della comunicazione verso l’esterno di ciò che facciamo è la sfida più significativa del prossimo anno".

Nel bellissimo mucchio creativo ‘made in Amici della San Giorgio’ le passeggiate narrative, gli eventi con la baracca dei burattini di Paolo Giordano, gli scacchi che tanti adulti e ragazzi hanno appassionato, la festa del gatto e quella del cane e il mercatino ‘Di libro in libro’.

"La fonte più importante degli amici è la relazione – tiene a ribadire Rossella –, un noi che è cresciuto negli anni e ha trovato sempre più visibilità. Un grazie quindi a tutti coloro che ci sostengono e che fanno parte della squadra". Nella giornata di oggi sarà inoltre possibile vedere la mostra "Tracce nei libri" realizzata con gli oggetti ritrovati nei libri; omaggi ai soci e nuovi tesserati (quota 15 euro).

linda meoni