Un defibrillatore alla Misericordia "Un dono prezioso dai Lions"

Il Lions Club Pistoia Fuorcivitas ha donato un defribillatore alla Misericordia di Montale. La consegna dell’apparecchio è avvenuta davanti all’assemblea dei soci della Misericordia di Montale nella sala delle riunioni della sede di via Martin Luther King. Per l’occasione era stato collocato nella sala il labaro dei Lions. Erano presenti il dottor Carmelo Cocivera, presidente del Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Marco Tempestini, presidente dei Lions della provincia di Pistoia e il presidente della Misericordia di Montale Massimiliano Pieroni.

"Avevamo promesso la donazione di un Dae – ha detto il presidente del Lions Club Carmelo Cocivera – dopo che la Misericordia aveva collaborato con noi fornendoci dei lettini che ci mancavano in occasione della manifestazione di prevenzione gratuita Lions in piazza che si è svolta a Quarrata. Sono soddisfatto di aver potuto mantenere l’impegno preso". Nell’occasione Cocivera ha ricordato che la prossima tappa della manifestazione "Lions in piazza" si terrà proprio a Montale. "Per i nostri servizi è molto importante ricevere questo dono – ha detto il presidente della Misericordia Massimiliano Pieroni – perché ci consente di ottemperare alla legge regionale che impone la presenza di un defibrillatore in ciascuna ambulanza".

Il defibrillatore è dotato di una tecnologia di ultima generazione che consente un uso più semplice e sicuro da parte degli operatori.

Giacomo Bini