Un centro scintillante. La città si è illuminata sulle note del Gospel

Il maltempo di ieri non è riuscito a impedire alle famiglie di accorrere in Piazza del Popolo per l’accensione dell’albero di Natale. A partire dalle tre di ieri pomeriggio, le persone hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata, fino a riempire del tutto lo spazio che porta su via Don Minzoni “Il Cammino del Natale“. Il programma di iniziative del Comune per questo periodo di festività, è così partito carico di speranze, in attesa dei risultati complessivi che sarà possibile valutare dopo il 6 gennaio. L’appuntamento di ieri pomeriggio, condotto dal presentatore Alessandro Martini, ormai un volto istituzionale dello spettacolo e dell’intrattenimento in Valdinievole e in tutta la provincia, è iniziato con uno spettacolo Gospel. Sul palco è arrivato un gruppo sulla scena ormai da venticinque anni. Il “Jubilation Gospel Choir“ di Livorno ha incantato i presenti con alcuni tra i migliori classici delle festività. Gli spettatori non hanno potuto resistere alla carica di energia trasmessa da questo gruppo: adulti e bambini hanno iniziato a ballare con gioia e allegria. A un certo punto, ha fatto la sua apparizione la carrozza di Frozen, tirata da alcuni bellissimi cavalli che galleggiavano nell’aria, dei palloni gonfiati di elio che hanno creato un clima davvero suggestivo. I bambini più piccoli, all’arrivo di questi grandi animali, li hanno guardati pieni di meraviglia e stupore. All’interno della carrozza c’era una ragazza vestita nei minimi dettagli come la protagonista del film prodotto dalla Walt Disney, una cosplay davvero efficace. La protagonista dell’esibizione è salita anche sul palco, dove ha cantato due canzoni della pellicola così amata dai più piccoli. Nel frattempo, in Piazza del Popolo sono arrivati anche tre agili trampolieri, che indossando maschere fatte di luci led luminose hanno dato un altro contributo all’atmosfera. Poco dopo, sul palco è salita anche la Banda di Montecatini, che ha eseguito alcuni classici della musica leggera, tra cui la sigla di "Atlas Ufo Robot", una sigla intramontabile capace di riportare all’infanzia molti cinquantenni.

Alla fine, in mezzo ai bambini delle scuole, sul palco è salito anche il sindaco Claudio Del Rosso che, dopo il conto alla rovescia, ha suonato la campanella per dare il segnale di accensione dell’albero e delle luci di Natale installare in città. Ieri, alle Terme Tettuccio era già attivo anche il Tempio di Natale, l’allestimento realizzato da Deborah Del Cortona che sta lavorando in sinergia con le iniziative del Comune. Per informazioni sul Cammino del Natale è possibile visitare il sito www.ilgrancamminodinatale.it o la pagina Instagram www.instagram.com/ilgrancamminodinatale, mentre per il Tempio di Babbo Natale visitare il sito www.babbonatalemontecatini.it

Daniele Bernardini