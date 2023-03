Un centro per l’ingegno degli adolescenti

Casa in Piazzetta è stata riaperta ieri pomeriggio con una festa, in Piazzetta Santo Stefano, affidata alla cooperativa Intrecci. L’idea di dare nuova vita a Casa in Piazzetta nasce da un percorso di progettazione che vede uniti Istituti Raggruppati, Intrecci e Comune di Pistoia. L’obiettivo è offrire agli adolescenti un centro di aggregazione e socializzazione in cui poter scoprire arti e tecniche di artigianato, in una dimensione di esperienza collettiva. Sarà aperta tre pomeriggi alla settimana: il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 17 alle 19. "Cip" offrirà ai ragazzi della città laboratori di arte e pittura, una web-radio, laboratori di falegnameria, uno spazio compiti e una ciclofficina, quest’ultima aperta a tutti i cittadini il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e il martedì dalle 10 alle 13. Il Centro è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni per favorire emancipazione e autonomia, promuovere percorsi di maturazione individuale e di gruppo, accrescere il benessere, sviluppare l’autostima e un’adeguata percezione del sé e anche per sostenerli nel loro percorso scolastico. "Casa in Piazzetta è uno spazio che prende nuova vita, fatto dai giovani per i giovani – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle...