Un centro per i giovani. Nuovo polo attrattivo. Rilancio del Bottegone

Un centro per i giovani. Nasce a Bottegone, nella sede dell’ex Aquilone. È stato pubblicato dal Comune l’avviso rivolto ai soggetti del Terzo Settore per individuare un soggetto disponibile alla co-progettazione, all’esecuzione e alla realizzazione di azioni e interventi innovativi a favore di adolescenti e giovani dai 15 ai 29 anni, nell’ambito del progetto "Bottegone: dalla città lineare alla smart city", co-finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri.

"Questo progetto – evidenziano Anna Maria Celesti, assessore alle politiche di inclusione sociale, e Gabriele Sgueglia, assessore alle politiche giovanili – rappresenta una grande opportunità di risposta ai bisogni della fascia giovanile interessata, ma costituisce anche un’importante occasione per gli enti del Terzo Settore presenti sul territorio con ricadute positive su tutta la comunità del Bottegone e delle zone limitrofe. Il carattere fortemente innovativo della proposta vuol far sì che il centro diventi un polo attrattivo per l’intero Comune di Pistoia, attraverso la creazione di spazi e opportunità che prevengano il disagio, l’isolamento sociale e relazionale. Un luogo in cui le idee prendono forma trasformandosi in progetti realizzabili attraverso lo sviluppo di competenze professionalizzanti".

ll centro prevederà attività articolate in tre grandi obiettivi. Il primo, denominato "Partecipazione. Inclusione. Responsabilizzazione", disegna attività mirate all’aggregazione dei giovani di Bottegone, con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere, di favorire l’integrazione socio-culturale dei giovani (anche di quelli immigrati specialmente di seconda generazione) e di quelli con basso livello di scolarizzazione, a rischio di devianza e di povertà culturale.

Il secondo "Formazione. Competenze. Innovazione. Impresa" prevede l’organizzazione di attività formative rivolte ai giovani tra i 15 anni e i 29, finalizzate all’empowerment, alla capacitazione, alla creazione di competenze. In particolare, l’obiettivo principale è quello di creare opportunità che supportino e rafforzino un progetto di vita, sia sotto l’aspetto professionale e scolastico, sia per quanto riguarda l’acquisizione di competenze trasversali.

Il terzo "Gestione. Comunicazione. Valutazione" è dedicato espressamente agli aspetti gestionali e di comunicazione estremamente importanti per consentire alla struttura di proseguire la sua attività anche una volta che saranno finiti i finanziamenti erogati dal governo.

L’avviso, aperto fino alle11 del 10 febbraio, è rivolto esclusivamente all’individuazione di un soggetto raggruppato del terzo settore ed è reperibile sul sito del comune. Durante il primo incontro, previsto per giovedì 1alle 16.30, l’amministrazione comunale illustrerà i contenuti dell’avviso, indicando gli obiettivi e i principali punti di attenzione. Nel secondo incontro, previsto per giovedì 16 gennaio alle 16.30, potranno essere approfonditi aspetti significativi evidenziati dai possibili partecipanti, relativi a singoli punti del bando e richiedere delucidazioni che saranno informalmente fornite dall’Amministrazione Comunale.

Per partecipare agli incontri, che si svolgeranno sulla piattaforma zoom, sarà necessario prenotarsi. A seguito della registrazione verrà inviato il link per partecipare.