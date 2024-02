Un anno di multe sulle strade. Cittadini più indisciplinati. In arrivo nuove telecamere

Oltre 365mila euro, provenienti in larga parte da violazioni al codice della strada commesse da privati cittadini. Questo il valore complessivo accertato dalla polizia municipale in materia di sanzioni elevate, per quel che concerne il periodo compreso fra il 1 aprile e il 31 dicembre dello scorso anno. Stando agli ultimi dati resi noti dal Comune, la voce economicamente più corposa è quella che riguarda la voce degli accertamenti da "sanzioni Codice della strada da famiglie": il totale si attesta a 267.989 euro. Poco più di 95mila euro sono invece stati accertati come "sanzioni da imprese", mentre il capitolo "sanzioni diverse dal codice stradale da persone giuridiche e famiglie, che ammonta a circa 2700. Un totale che, facendo le dovute proporzioni, appare in linea con l’ultimo trimestre del 2022, quando la somma accertata fu di 107mila euro. I numeri che coprono gli ultimi nove mesi dello scorso anno combaciano con quelli recentemente forniti dalla municipale: in merito all’attività svolta dagli agenti nel corso di tutto il 2023, la comandante Maria Pignatiello ha riferito come siano stati rilevati più di mille veicoli sprovvisti di regolare revisione, mentre sono 156 i verbali per mancata copertura assicurativa. I contravventori sono stati individuati talvolta anche grazie al supporto delle telecamere, con un incremento della videosorveglianza che dovrebbe concretizzarsi inoltre a breve: degli otto nuovi apparecchi che dovrebbero essere pienamente operativi sul territorio a strettissimo giro di posta, due troveranno posto sulla Nuova Pratese e sulla Provinciale 6 e saranno dotati di "Targa System" per la rilevazione delle vetture in transito e in uscita da Agliana e anche gli incidenti stradali risultano in calo: 48 quelli rilevati dalla municipale nel 2023, contro i 67 del 2022. Si tratta per la maggior parte di incidenti con feriti, non mortali.

Sul contrasto all’abbandono dei rifiuti è invece in programma, con Alia, l’istituzione di ispettori ambientali. Tornando al discorso delle multe, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 prevede un incremento alla voce "entrate sanzioni codice della strada che finanziano gli investimenti", che salirà a 25mila euro per il prossimo biennio (lo scorso anno erano 22mila). Per il momento, gli automobilisti sono avvisati.

Giovanni Fiorentino