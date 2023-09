Ultimi giorni per richiedere contributi spesa a Pistoia: Pacchetto Scuola Regione Toscana

La Regione Toscana conferma anche per il prossimo anno scolastico 20232024 il "Pacchetto Scuola", sostegno economico a favore di studentesse e studenti che frequentano la scuola secondaria e appartengono a famiglie a basso reddito. Il budget complessivo per l’intervento ammonta ad ora a 6 milioni di euro. "Garantire il diritto allo studio è per la nostra Regione una priorità assoluta", afferma l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, che sottolinea "la scelta della giunta regionale di integrare i finanziamenti statali e regionali già impegnati con ulteriori 500 mila euro stanziati con l’ultima variazione di bilancio". Nei giorni scorsi l’assessora ha inviato una lettera a studentesse, studenti e genitori potenzialmente interessati con cui invita ad informarsi sulla misura presso il proprio Comune di residenza, l’ente che eroga concretamente il contributo, e a prestare attenzione alla scadenza dei termini per presentare la domanda, fissata al prossimo 22 settembre su tutto il territorio toscano. Il "Pacchetto Scuola" è la misura a sostegno di studentesse e studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie a basso reddito per affrontare le spese necessarie alla frequenza, all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici.

Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a pacchetto per qualunque anno di iscrizione alle secondarie statali o paritarie.