Ufficio elettorale. Ecco le aperture straordinarie

Macchina amministrativa a pieno regime in vista della presentazione delle candidature per le elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno: l’ufficio elettorale fino a mercoledì primo maggio, prevede aperture straordinarie per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. L’apertura ordinaria dell’ufficio è da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15 alle 18. Oggi sarà aperto dalle 9 alle 12.30, lunedì 29 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, martedì 30 aprile e mercoledì primo maggio dalle 8 alle 20. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali può anche essere scaricato gratuitamente dal sito web dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, Anpr, accedendo con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. Il servizio Anpr consente la visione dell’anteprima del documento e la possibilità di scaricarlo in formato pdf, riceverlo via email o tramite domicilio digitale. Per ottenere i certificati, nell’area riservata di Anpr è disponibile una guida al cittadino o è possibile richiedere aiuto ([email protected]). Per chi ha la cittadinanza di un Paese dell’Unione europea ed è residente in Italia, l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, avviene sempre su richiesta dell’interessato.