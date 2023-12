"Udienza Preliminare per Suicidio di Ragazzo di 22 Anni a Pistoia"

E’ stata subito rinviata per un difetto di notifica l’udienza preliminare di ieri sulla tragica vicenda del suicidio del ragazzo di 22 anni che nel gennaio del 2018 fu trovato senza vita nella soffitta dove abitava con la famiglia, in provincia di Pistoia. Sotto accusa, per istigazione al suicidio, sul quale si allungherebbero le ombre di pratiche sataniste, c’è il padre, un cinquantenne che oggi vive a Livorno. L’udienza in cui si discute il rinvio a giudizio dell’uomo è rinviata al 18 gennaio. E’ difeso dall’avvocato Filippo Lavorini. La mamma del giovane, in previsione della costituzione di parte civile, è rappresentata dall’avvocato Francesca Barontini.